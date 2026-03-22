El Manchester City es campeón de la EFL Cup tras vencer 2-0 al Arsenal

El Manchester City se coronó campeón de la EFL Cup este domingo 22 de marzo tras vencer por marcador de 2-0 al Arsenal. De esta manera, el cuadro dirigido por Pep Guardiola ganó su primer título de la temporada 2025/2026 y sumó su noveno título de la Carabao Cup, consolidándose como el segundo máximo ganador de este trofeo, solamente por detrás del Liverpool.

Nico O' Reilly fue la gran figura del encuentro: el juvenil de los Citizens se lució con un doblete para vencer a los Gunners en el Estadio de Wembley. El mediocampista de 21 años abrió el marcador al minuto 60 tras aprovechar un error del Arsenal.

Rayan Cherki sacó un disparo potente dentro del área que el guardameta Kepa Arrizabalaga no pudo contener y dejó el rebote. O' Reilly apareció para rematar de cabeza y mandar el balón dentro del arco.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Cuatro minutos después, O' Reilly apareció para poner el 2-0 definitivo. Tras una gran jugada colectiva de los Citizens, Matheus Nunes metió un gran centro dentro del área para la llegada del mediocampista inglés, quien firmó su doblete con un nuevo cabezazo.

La carrera por el título de la Premier League

Este no será el último duelo entre el Manchester City y el Arsenal en lo que resta de la temporada. El equipo de Mikel Arteta marcha en la primera posición de la Premier League con 70 puntos en 31 partidos jugados. Por su parte, los Citizens están segundo, con 61 puntos y un partido pendiente.

Ambas escuadras se verán las caras en la Premier el próximo 19 de abril en duelo correspondiente a la jornada 33. El duelo que podría definir al próximo campeón de la liga inglesa está programado para jugarse en el Etihad Stadium.

¿El Manchester City podrá remontar los puntos para ganar un nuevo título de liga? ¿El Arsenal sucumbirá ante sus fantasmas? La Premier League vivirá semanas muy interesantes.