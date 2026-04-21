El Manchester City llega condicionado al partido frente al Burnley en plena pelea por la Premier League

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó en conferencia de prensa que Rodri y Rúben Dias no estarán disponibles para el encuentro del miércoles ante el Burnley, en un tramo decisivo de la temporada por la disputa del título de la Premier League.

🚨❌ Rodri and Ruben Dias are both out for Man City next game against Burnley, confirms Pep Guardiola. pic.twitter.com/R36F4ivZeW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

Rodri, una ausencia que preocupa

La ausencia del futbolista español es la baja más sensible en el mediocampo, siendo una pieza fundamental en el funcionamiento del City, debido a que arrastra una lesión en la ingle sufrida en el reciente triunfo ante el Arsenal, patido que tuvo que abandonar por molestias evidentes.

Guardiola habló al respecto y aclaró que no llegará al partido de mañana y su evolución es incierta; incluso lo puso en duda para compromisos inmediatos, como la semifinal de la FA Cup frente al Southampton.

Manchester City v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

A su vez, a la baja del mediocampista se suma la de Rúben Dias, quien continúa recuperándose de una lesión en el tobillo. El central no juega desde el partido ante el Real Madrid por la UEFA Champions League y todavía no está en condiciones de reincorporarse al conjunto inglés.

Asimismo, cabe mencionar que Josko Gvardiol continúa al margen de la actividad deportiva por una fractura de tibia sufrida a comienzos de año, mientras que John Stones también arrastra problemas físicos. Por lo tanto, Guardiola está obligado a reinventar su última línea, apelando a variantes tácticas y soluciones improvisadas para sostener la solidez defensiva del plantel.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Josko Gvardiol Fractura de tibia Descartado 01/05/2026 Rúben Dias Lesión en el tobillo Descartado No estimada John Stones Lesión en el gemelo Descartado No estimada Rodri Lesión en la ingle Descartado No estimada

La visita a Turf Moor aparece como una prueba incómoda para la regularidad, no solo por el rival, sino por las limitaciones del plantel y la exigencia de sostener la competitividad en este tramo de la campaña.

Sin dos de sus referentes en cancha, el equipo deberá encontrar respuestas colectivas para no ceder terreno en la pelea por el campeonato y sumar puntos para acercarse al Arsenal en la punta, primero con 70 unidades -el City lo escolta con 67-.

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