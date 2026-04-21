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Sports Illustrated

El Manchester City llega condicionado al partido frente al Burnley en plena pelea por la Premier League

El desgaste físico golpea al equipo justo antes de una visita crucial, con ausencias que obligan a modificar el funcionamiento habitual.
Lucía Domínguez|
Manchester City v Arsenal - Premier League
Manchester City v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó en conferencia de prensa que Rodri y Rúben Dias no estarán disponibles para el encuentro del miércoles ante el Burnley, en un tramo decisivo de la temporada por la disputa del título de la Premier League.

Rodri, una ausencia que preocupa

La ausencia del futbolista español es la baja más sensible en el mediocampo, siendo una pieza fundamental en el funcionamiento del City, debido a que arrastra una lesión en la ingle sufrida en el reciente triunfo ante el Arsenal, patido que tuvo que abandonar por molestias evidentes.

Guardiola habló al respecto y aclaró que no llegará al partido de mañana y su evolución es incierta; incluso lo puso en duda para compromisos inmediatos, como la semifinal de la FA Cup frente al Southampton.

Rodri
Manchester City v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

A su vez, a la baja del mediocampista se suma la de Rúben Dias, quien continúa recuperándose de una lesión en el tobillo. El central no juega desde el partido ante el Real Madrid por la UEFA Champions League y todavía no está en condiciones de reincorporarse al conjunto inglés.

Asimismo, cabe mencionar que Josko Gvardiol continúa al margen de la actividad deportiva por una fractura de tibia sufrida a comienzos de año, mientras que John Stones también arrastra problemas físicos. Por lo tanto, Guardiola está obligado a reinventar su última línea, apelando a variantes tácticas y soluciones improvisadas para sostener la solidez defensiva del plantel.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Josko Gvardiol

Fractura de tibia

Descartado

01/05/2026

Rúben Dias

Lesión en el tobillo

Descartado

No estimada

John Stones

Lesión en el gemelo

Descartado

No estimada

Rodri

Lesión en la ingle

Descartado

No estimada

La visita a Turf Moor aparece como una prueba incómoda para la regularidad, no solo por el rival, sino por las limitaciones del plantel y la exigencia de sostener la competitividad en este tramo de la campaña.

Sin dos de sus referentes en cancha, el equipo deberá encontrar respuestas colectivas para no ceder terreno en la pelea por el campeonato y sumar puntos para acercarse al Arsenal en la punta, primero con 70 unidades -el City lo escolta con 67-.

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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