El Manchester City remontó en su temporada 2025/26 y la terminó, a priori, con los títulos de la EFL Cup y la FA Cup, este último conseguido el pasado sábado en Wembley contra el Chelsea por la mínima gracias al gol de Antoine Semenyo.

Una de las situaciones que tiene en vilo a la mitad celeste de Manchester es la continuidad de Pep Guardiola, ya que este dio indicios de que podría no continuar y hay proyectos importantes dando vueltas para él, como el de la selección de Italia.

Según informó el periodista de The Athletic Sam Lee, si la lucha por el campeonato en la Premier League se define esta semana podría haber una comunicación oficial antes del cierre de la temporada, que será frente al Aston Villa el próximo domingo 24 de mayo. Eso si, cuando se habla de una "comunicación oficial" no refiere estrictamente a una salida del catalán del banquillo Ciudadano.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Dan Mullan - The FA/GettyImages

Pep Guardiola es un entrenador que se define por sus propios logros, marcando una identidad que se volvió una marca registrada y ganando prácticamente todo lo que se le cruzó. Seis Premier League, tres UEFA Champions League, tres Bundesligas, tres LaLiga, y la cuenta sigue. Solamente dirigió en el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City, dejando una huella en todos ellos.

En su carrera tiene estadísticas verdaderamente aplastantes: en noviembre de 2025 superó la cifra de 1000 partidos como entrenador profesional, para lo que se montó una gran fiesta en el Etihad Stadium. En Manchester es amado por, entre otras cosas, romper el maleficio vinculado a las competencias europeas, ya que se consagró campeón de la UEFA Champions League en la temporada 2022/23 venciendo en la final al Inter de Milán en Estambul con gol de Rodri para que los Ciudadanos levanten por primera vez la Orejona.