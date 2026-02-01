El Manchester City ve cortada una racha histórica tras el empate ante el Tottenham

El Manchester City dejó escapar una valiosa oportunidad para recortar distancias con el Arsenal en la lucha por el título de la Premier League 2025/2026. El equipo de Pep Guardiola tomó ventaja de 2–0 ante el Tottenham gracias a los goles de Rayan Cherki y Antoine Semenyo, lo que hacía presagiar una noche tranquila para los Citizens. Sin embargo, los Spurs reaccionaron en la segunda mitad y lograron igualar el marcador con un doblete de Dominik Solanke, quien apareció a los minutos 53 y 70 para rescatar un punto.

Tras este resultado, el Manchester City se mantiene en la segunda posición de la tabla general con 47 puntos, aunque ahora se encuentra a seis unidades del Arsenal, líder de la competición.

Esta no es la única mala noticia para el cuadro dirigido por Guardiola, pues también el equipo perdió una racha histórica con su empate ante el Tottenham.

Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

De acuerdo con cifras de Opta, los Citizens no lograron ganar un partido en el que se fue al descanso con una ventaja de dos o más goles por primera vez desde abril de 2018, ante el Manchester United, cuando cayeron por marcador de 2-3.

115 - Manchester City failed to win a match they led by 2+ goals in at half time for the first time since April 2018 (v Man Utd). Before today, they had won on each of the last 115 occasions when leading by 2+ goals at the break (all competitions). Stunner. pic.twitter.com/cOYExBNLG7 — OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2026

Antes de este encuentro, el equipo mancuniano había salido victorioso en cada una de las últimas 115 ocasiones en las que se fue al medio tiempo con una ventaja de dos o más goles, en todas las competiciones.

El equipo de Guardiola no ha tenido el mejor arranque en el 2026. En este periplo, el Manchester City solamente ha ganado un partido en la Premier League, por cuatro empates y una derrota.

Los Citizens volverán a la actividad este miércoles 4 de febrero cuando se midan en el Etihad Stadium ante el Newcastle United en la semifinal de vuelta de la EFL Cup.