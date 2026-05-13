El Manchester United apuesta por Michael Carrick y prepara su continuidad

Después de varias semanas de análisis interno y resultados positivos, la dirigencia del Manchester United ya trabaja para convertir a Michael Carrick en el entrenador oficial del equipo. Desde la dirigencia consideran que el inglés logró devolverle estabilidad a un plantel que venía golpeado tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

🚨💣 Manchester United and Michael Carrick are set to continue together next season and beyond.



Chances increasing for weeks as reported and everyone at #MUFC feels he should stay.



Players, management, everyone on same page.



Next step: talks to final stages and new deal. pic.twitter.com/rdwdxViWHx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Aunque todavía no comenzaron las negociaciones formales para cerrar el contrato, en Inglaterra aseguran que las conversaciones avanzarán rápidamente una vez que finalice la temporada.

Dentro del club hay consenso total por parte de jugadores, directivos y parte importante de la estructura deportiva, que creen que Carrick merece continuar al frente del proyecto de los Red Devils.

El cambio que convenció a todos

La evolución del equipo desde la llegada del entrenador al banco sorprendió incluso a los más optimistas. Más allá de los resultados, en el United destacan su manejo del vestuario, la cercanía con los futbolistas y la tranquilidad que transmite en momentos exigentes.

También valoran su identificación con la historia del club, un aspecto que siempre pesa en Old Trafford.

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN UTD | ANDY BUCHANAN/GettyImages

En lo deportivo, desde que asumió de manera interina, el conjunto inglés logró posicionarse entre los equipos más efectivos de la recta final de la Premier League y aseguró matemáticamente su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Si bien Carrick es el gran favorito, la directiva mantiene abiertas otras alternativas como parte del proceso habitual de evaluación. La idea del club no pasa únicamente por premiar un buen cierre de temporada; creen que Carrick puede convertirse en el líder de un nuevo ciclo, proyectando hacia un estilo más cercano al ADN histórico del United.

Por eso, todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas para sellar una continuidad que, hace algunos meses, parecía imposible y que se construyó a lo largo de toda la temporada.

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