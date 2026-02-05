El Manchester United apunta alto con Elliot Anderson, el mediocampista “prioridad” para el verano

A sus 23 años, el exjugador de el Newcastle se convirtió en una pieza clave en su equipo y su crecimiento lo puso en el radar de varios gigantes ingleses.

El United ya venía con la idea de reconstruir el centro del campo desde el último verano, pero en aquel momento la dirigencia priorizó otras zonas del plantel. Esta vez, el foco estaría puesto directamente en el mediocampo, con la intención de sumar un perfil capaz de sostener el ritmo, el pase y la intensidad que hoy le falta al equipo en muchos tramos.

Por qué encaja en lo que necesita el United

Anderson aparece como un futbolista ideal para una reconstrucción moderna: tiene buen pase, energía, lectura táctica y también aporta en el trabajo sin pelota. Su mejor versión surge en roles más retrasados, donde puede manejar la salida, romper líneas conduciendo y habilitar a los jugadores ofensivos sin necesidad de acaparar protagonismo.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Midfielders: Forward passes completed



◉ 383 — Elliot Anderson (Nottingham Forest, 23)

◎ 312 — James Garner (Everton, 24)

◎ 304 — Dominik Szoboszlai (Liverpool, 25)

◎ 302 — Martín Zubimendi (Arsenal, 26)

◎ 301 — R. Gravenberch (Liverpool, 23)



📊 Free… pic.twitter.com/0HWgbPWilw — DataMB (@DataMB_) February 4, 2026

En ese sentido, su llegada podría resolver un problema recurrente: con Bruno Fernandes nuevamente instalado como mediapunta, el equipo necesita un volante que sea capaz de crear desde atrás y sostener el ritmo del partido. Anderson podría ofrecer justamente eso: un “cerebro” desde la base, para que los atacantes reciban en mejores condiciones.

Una limpieza masiva y un obstáculo enorme: el precio

El contexto también empuja al United a moverse: Casemiro ya tendría definido su adiós cuando finalice su contrato, mientras que el futuro de Manuel Ugarte y Mason Mount está lejos de ser seguro. Con Mount golpeado por lesiones y varios nombres en evaluación, el club podría entrar en una renovación profunda donde solo Kobbie Mainoo parece realmente intocable, siempre y cuando resuelvan su situación contractual.

El gran problema es el costo: el Nottingham Forest pediría cerca de 117 millones de euros, una cifra que incluso superaría el récord histórico del club por Paul Pogba. Y, además, el United no estaría solo: prácticamente todos los grandes de la Premier League habrían seguido de cerca su evolución.

Elliot Anderson, Brentford v Nottingham Forest - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

Plan B: Baleba y Wharton también están en la lista

Si la operación se complica, el United tiene alternativas de alto perfil. El principal nombre detrás de Anderson sería Carlos Baleba, de el Brighton, quien ya había sido considerado como prioridad en el pasado, aunque su precio también rondaba cifras altísimas. Otro jugador que interesa es Adam Wharton, de el Crystal Palace, igualmente seguido por varios clubes y con una valuación similar.

En cualquier caso, la sensación es clara: el Manchester United está listo para gastar fuerte, y si logra concretar la llegada de Anderson, podría sumar una pieza clave para un mediocampo que hace tiempo necesita un cambio de era.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MANCHESTER UNITED