El Manchester United avanza en las negociaciones para renovar a Harry Maguire

El Manchester United está en conversaciones con Harry Maguire sobre un nuevo acuerdo cuyo contrato existente vence en junio de 2026, mientras pelea con su club por escalar posiciones en la Premier League.

En los últimos días se produjo una reunión cara a cara con su equipo y habrá más reuniones para discutir las condiciones, según cuenta Fabrizio Romano. Desde Los Diablos Rojos se muestran muy contentos con la contribución y el liderazgo del defensa central inglés.

Todavía no hay cifras cerradas, pero se espera que el nuevo contrato exista una gran mejora en las condiciones salariales del defensor, que percibe alrededor de 1850.000 dólares semanales en la actualidad.

Además, acá entra a tallar lógicamente la figura del entrenador, Rúben Amorim, quien ve en Maguire un gran referente y líder de vestuario, más allá que sus minutos no son los que el propio futbolista desea.

En eso coincide la directiva, quien ve en el defensor central a un referente que puede guiar a los más jóvenes en una plantilla que necesita estabilidad luego de tantos años sin conseguir un título importante. Se realizó una inversión descomunal en fichajes importantes (más de 265 millones de dólares) en Matheus Cunha, Benjamin Šeško y Mbeumo, pero el equipo no logra la estabilidad deseada.

Vale recordar que Maguire llegó al Manchester United en 2019, por un cifra que superó los 115 millones de dólares. El central inglés arribó como un fichaje prometedor, pero la situación del club no le permitió demostrar su mejor nivel y en algunas temporadas sufrió fuertes críticas, ante evidentes errores individuales que le costaron muy caro al United, perdiendo o empatando partidos por ellos.

Por último, un detalle a tener en cuenta para esta temporada, es el Mundial de selecciones en Canadá, Estados Unidos y México. Y es que con su selección, Inglaterra, Maguire también tuvo oportunidades constantemente pero con Thomas Tüchel, su nuevo entrenador allí, el defensa central no puede perder terreno y darse el lujo de quedar afuera de la máxima cita.

