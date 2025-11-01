El Manchester United empata 2-2 con el Nottingham Forest y rompe racha de tres victorias al hilo

El Manchester United visitó al Nottingham Forest este sábado 1 de noviembre en la cancha del City Ground en duelo correspondiente a la jornada 10 de la Premier League. Los Red Devils llegaban con una racha de tres victorias al hilo, sin embargo, no pudieron pasar del empate ante The Tricky Trees.

El equipo dirigido por Ruben Amorim se adelantó en el marcador en el minuto 34 gracias a un gol de Casemiro. Sin embargo, el Nottingham le dio la vuelta al partido en apenas dos minutos: en el 48, Morgan Gibbs-White firmó el empate y, en el 50, Nicolò Savona marcó el 2-1 que puso a los visitantes contra las cuerdas.



Al minuto 81, Amad Diallo consiguió el empate con un golazo de antología: un disparo colocado desde fuera del área para vencer al guardameta Matz Sels.

⏹️ Amad's leveller earns us a point on the road. — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2025

Con este resultado, el Manchester United se ubica provisionalmente en el quinto lugar de la tabla general de la Premier League, aunque en caso de haber ganado, podría haberse colocado en el segundo puesto.

Los Red Devils llevaban tres victorias consecutivas tras dar cuenta del Sunderland por marcador de 2-0, al Liverpool por 2-1 y al Brighton, el pasado fin de semana, por 4-2.

De esta manera se interrumpió la racha positiva que el cuadro de Old Trafford arrastraba.

Nottingham Forest v Manchester United - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

El Manchester United volverá a la actividad el próximo sábado 8 de noviembre cuando visite al Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium en duelo por la jornada 11 de la primera división inglesa.

¿La escuadra dirigida por Ruben Amorim podrá conseguir la racha de cinco partidos ganados al hilo esta temporada? ¿O seguirá cargando el peso?