El Manchester United establece una condición clave para la extensión del contrato de Harry Maguire

De acuerdo con los reportes de los últimos días, el Manchester United y Harry Maguire mantienen conversaciones positivas sobre la extensión del contrato del defensa en Old Trafford, pero con una condición importante.

Maguire terminará su contrato al final de la presente temporada, lo que significa que se convertiría en agente libre y podría fichar por otro club de su elección. Sin embargo, el internacional inglés, tras haber superado problemas previos de forma física, parece tener un papel importante que desempeñar, especialmente en el equipo de Ruben Amorim.

Se reveló que a principios de este mes se llevó a cabo una ronda de conversaciones cara a cara, unos encuentros de los que Fabrizio Romano también hizo referencia en su último episodio del Podcast Here We Go en YouTube.

Harry Maguire es importante en el esquema de Ruben Amorim en el Manchester United | Michael Regan/GettyImages

En esta nueva actualización, el especialista en fichajes reiteró que tanto el jugador como el club están contentos, destacando el liderazgo de Maguire en la plantilla. Sin embargo, la clave para una negociación exitosa reside en el aspecto financiero. Se dice que sólo se le ofrecerá a Maguire un nuevo contrato con "condiciones diferentes" si está dispuesto a "reducir su salario actual".

El contrato de seis años (más 12 meses) que Maguire firmó al fichar por el United por 87 millones de euros (106,4 millones de dólares) cubrió el punto supremo de su carrera, entre los 26 y los 33 años de edad. Ahora que se encuentra en la recta final hacia su eventual retiro, naturalmente ya no podrá cobrar el mismo salario.

Antes de la reducción salarial impuesta a toda la plantilla por no clasificarse para la Champions League esta temporada, se creía que Maguire ganaba alrededor de 218.000 euros a la semana. Recientes especulaciones de la prensa sensacionalista inglesa sugirieron que el United estaba preparando una nueva oferta de 161.000 euros.

El Manchester United rechazó el interés por Maguire durante el verano

Ruben Amorim necesita una plantilla con muchos centrales | James Gill - Danehouse/GettyImages

Maguire confirmó que el Manchester United rechazó ofertas por él durante el reciente mercado de fichajes de verano. Informes anteriores afirmaban que tres clubes de la Premier League y dos de la Serie A hicieron consultas sobre su disponibilidad.

"Estoy bastante seguro de que el club me ha hecho saber este verano que no puedo dejar el equipo bajo ninguna circunstancia, ya que otros clubes preguntan por mis asuntos y mi situación contractual", declaró.

“Estoy seguro de que en los próximos meses se sentarán y tendremos que hablar sobre adónde queremos ir y si quieren renovar o si el mercado de fichajes se abrirá de nuevo en enero”, agregó.

“Obviamente tengo algo en mente sobre lo que quiero hacer y ser. No quiero decírselo a todo el mundo, pero es un club increíble para jugar y sería una tontería querer irse cuanto antes”.

Los Diablos Rojos, por otro lado, estaban dispuestos a desprenderse de Maguire en el verano de 2024 tras aceptar una propuesta de 35 millones de euros del West Ham United. Fue el propio jugador quien dijo que no, prefiriendo luchar por su puesto en Old Trafford.

