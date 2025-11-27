El Manchester United prepara una larga lista de candidatos para reforzar el mediocampo

Según reportes de prensa, el Manchester United está siguiendo de cerca a siete centrocampistas de cara al próximo verano.

El mediocampo ha sido un área que el United ha necesitado mejorar esta temporada, sin poder controlar los partidos como desearía. Ruben Amorim se ha decantado por una dupla formada por Casemiro y Bruno Fernandes. El primero está en pleno resurgimiento, pero no es una solución a largo plazo. El segundo se adapta mejor a un rol más ofensivo, mientras que Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte no han impresionado lo suficiente al técnico.

El interés del United en fichar a un centro del campo no es ningún secreto en la Premier League. El club estuvo muy vinculado con Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, el verano pasado, hasta que una valoración de nueve cifras lo desanimó. Las especulaciones sobre Adam Wharton, del Crystal Palace, también han persistido durante varios meses.

ESPN informa que ambos jugadores siguen siendo interesantes y están siendo "evaluados" por el departamento de reclutamiento, junto con el objetivo más reciente, Elliot Anderson, del Nottingham Forest.

La lista de candidatos se amplía a siete jugadores en total. Se han realizado evaluaciones preliminares sobre la dupla del Wolverhampton Wanderers, João Gomes y André, mientras que Angelo Stiller, del Stuttgart, y Conor Gallagher, del Atlético de Madrid, también están en el punto de mira.

Probablemente ninguno sea barato, pero se dice que el United espera tener dinero para invertir después de la posible salida definitiva de Marcus Rashford y Jadon Sancho, jugadores con salarios altos. El objetivo también es clasificarse para Europa la próxima temporada, lo que devolvería los ingresos de la UEFA al club.

No parece probable entrar en el mercado antes del verano de 2026, ya que la ventana de transferencias de enero, más complicada e inestable, debe abordarse con la máxima cautela.

Elliot Anderson hizo su debut con Inglaterra esta temporada | Ryan Pierse/GettyImages

Objetivos del mediocampo del Manchester United (verano de 2026)

Jugador Club Contrato Valor de mercado Adam Wharton Crystal Palace 2029 60 millones € Carlos Baleba Brighton 2028 (+1) 60 millones € Elliot Anderson Nottingham Forest 2029 44.9 millones € Angelo Stiller Stuttgart 2028 44.9 millones € João Gomes Wolves 2030 (+1) 40 millones € Conor Gallagher Atlético de Madrid 2029 40 millones € André Wolves 2029 28 millones €

*Valores por mercado de transferencias

También se requiere profundidad en el lateral

El mismo informe señala que el United también busca otro lateral. El United ya cuenta con uno desde la llegada de Portugal al poder, fichando al internacional danés Patrick Dorgu, procedente del Lecce, el pasado enero. Sin embargo, el sistema de Amorim podría depender de sus laterales. Por lo tanto, es fundamental reforzar las bandas.

No está claro en este momento a quién podría estar apuntando el club para abordar este problema, aunque se han realizado consultas sobre la disponibilidad de varios jugadores.

