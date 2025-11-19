El Manchester United rechazó un intercambio por dos estrellas del Chelsea

Según un informe, el Manchester United dejó pasar la oportunidad de fichar a Roméo Lavia y Christopher Nkunku durante el verano después de que el Chelsea los ofreciera a los Red Devils como parte del acuerdo por Alejandro Garnacho.

Ruben Amorim recibió un importante respaldo en el mercado de fichajes del verano pasado, incluyendo un tridente ofensivo completamente nuevo y un nuevo portero, por lo que el United desembolsó un total de 225 millones de libras (295,8 millones de dólares).

Sin embargo, a pesar de un mercado de fichajes exitoso que ha revitalizado al equipo en la Premier League, persistía la decepción por no haber podido fichar a un centrocampista de talla mundial. Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, fue el principal candidato, pero su precio resultó prohibitivo, mientras que Morten Hjulmand, del Sporting CP, y Angelo Stiller, del VfB Stuttgart, figuraban entre los nombres que sonaban en el continente.

Finalmente, el United no logró fichar a un nuevo centrocampista, pero sigue siendo una posición que necesita reforzar. Su objetivo ideal son centrocampistas jóvenes y dinámicos, capaces de suceder al veterano Casemiro, de 33 años de edad.

Roméo Lavia simplemente no ha podido mantenerse sano | James Williamson - AMA/GettyImages

No obstante, según ESPN, el United rechazó la oportunidad de fichar al talentoso Lavia, de 21 años de edad, procedente del Chelsea durante el verano, después de que los Blues lo ofrecieran como parte de un intercambio por Garnacho, a quien el equipo del oeste de Londres finalmente fichó por 40 millones de libras.

El Manchester United decidió no incluir a Lavia en el traspaso debido a la preocupación, comprensible, por el historial de lesiones del internacional belga. Ha sufrido diversas dolencias de forma constante desde su llegada a Stamford Bridge y aún no ha disputado un partido completo de 90 minutos con el club.

Lavia, actualmente de baja por una lesión en el cuádriceps, solo jugó un partido con el Chelsea en la temporada 2023-24 y también se perdió 34 encuentros por problemas físicos la temporada pasada. Como era de esperar, el United no estaba dispuesto a arriesgarse con este talentoso pero propenso a las lesiones centrocampista.

ESPN ha sugerido que es improbable que el United tenga la capacidad financiera para fichar a un centrocampista caro durante el mercado de invierno, pero se espera una incorporación el próximo verano, cuando dispongan de fondos tras recortar aún más su presupuesto salarial.

El Manchester United rechazó la propuesta de Christoper Nkunku

Christopher Nkunku acabó fichando por el AC Milan | Marco Canoniero/GettyImages

No solo se ofreció a Lavia al Chelsea como parte del traspaso de Garnacho, sino también a Nkunku. El francés era uno de los jugadores que los Blues querían desesperadamente traspasar de su plantilla, especialmente tras los fichajes de João Pedro y Liam Delap.

Sin embargo, el Manchester United también rechazó un acuerdo que involucraba a Nkunku, y el jugador de 28 años de edad acabó fichando por el AC Milan. El delantero, que también sufrió varias lesiones en el Chelsea, solo ha disputado ocho partidos con el gigante de la Serie A hasta la fecha, anotando un único gol en la Coppa Italia.

Tras fichar a Benjamin Šeško, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo durante el verano, reforzando una delantera que ya contaba con Joshua Zirkzee y Amad Diallo, no sorprende que el United decidiera no fichar a Nkunku.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES