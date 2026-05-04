El Manchester United va por Cole Palmer y prepara una oferta para sacarlo del Chelsea

De cara al próximo mercado de pases europeo, el Manchester United marcó el nombre de Cole Palmer como prioridad absoluta para reforzar el esquema táctico de su ataque ofensivo.

A pesar de que hace apenas unas semanas el propio futbolista del Chelsea le restó importancia a los rumores que lo vinculaban con Old Trafford, en Inglaterra aseguran que el interés del United es real y cada vez más concreto; desde el club entienden que Palmer encaja a la perfección en el perfil que buscan para liderar el nuevo proyecto deportivo.

Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final | Robin Jones/GettyImages

Una cifra que rompería el mercado

En el Chelsea la postura es clara y sostienen que el mediocampista no está a la venta. Con contrato vigente hasta 2033, es considerado uno de los pilares sobre los que la institución pretende reconstruirse.

Sin embargo, desde el entorno del conjunto londinense dejaron entrever que solo una oferta superior a los 150 millones de euros daría lugar a una posible negociación; una cifra histórica incluso para los estándares de la Premier League.

Más allá de la irregular campaña colectiva del Chelsea en esta temporada, Palmer fue uno de los pocos futbolistas capaces de sostener rendimiento, desequilibrio y peso ofensivo en medio de un cierre de temporada marcado por la falta de resultados, un escenario que terminó precipitando la salida de Liam Rosenior de la conducción del cuerpo técnico.

De igual manera, el gran interrogante no pasa únicamente por lo monetario y la intención del Chelsea, sino por la voluntad del jugador. En Old Trafford saben que antes de presentar una oferta formal deberán asegurarse de que Palmer esté dispuesto a considerar el traspaso.

🚨💙 Cole Palmer: “I’ve got NO plans to move club, and when I see it I just laugh”.



“Obviously Manchester is my home. All my family are there, but I don’t miss it. When I get home I think there’s nothing there for me anyway”, told The Guardian. pic.twitter.com/tHjEGrkCfD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

En los últimos meses, distintos medios ingleses señalaron que el atacante no se sentía del todo cómodo en Londres y que extrañaba Manchester, la ciudad donde creció futbolísticamente. Aunque públicamente negó tener intenciones de salir de los Blues en el United creen que esa declaración también respondió a la necesidad de apaciguar las especulaciones en un momento delicado para los hinchas.

La posible clasificación del Manchester United a la próxima UEFA Champions League fortalecería todavía más sus planes. El ingreso económico que supone volver al máximo torneo europeo le daría margen para encarar una operación de semejante magnitud y avanzar, siempre y cuando Palmer esté interesado.

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