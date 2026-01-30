El Manchester United vuelve a fracasar en uno de sus principales objetivos para el mercado de fichajes invernal

El objetivo del Manchester United, Mohamed Kader Meïté, estaría muy cerca de fichar por el Al Hilal, lo que privaría a los Red Devils de uno de los pocos jugadores que se creía estaban dispuestos a incorporar en el mercado de enero.

Meïté surgió como un objetivo inesperado tras la grave lesión en los isquiotibiales de Patrick Dorgu. Con el extremo danés fuera de acción durante cerca de 10 semanas, se planteó brevemente reforzar el ataque del equipo. El delantero de 18 años, de gran envergadura, es tan prometedor como inexperto. Sin embargo, para desgracia del United, no era el único club interesado.

El gigante de la Saudi Pro League, el Al Hilal, habría cerrado un acuerdo con el Rennes por una cifra cercana a los 30 millones de euros (26 millones de libras, 35.9 millones de dólares), según Fabrizio Romano. En el reporte se reconocen “acercamientos” de clubes de la Premier League, pero se cree que Meïté considera trabajar bajo las órdenes de Simone Inzaghi en Medio Oriente como el “paso ideal” para su desarrollo.

¿Qué sigue para el Manchester United?

Enero apuntaba a ser un periodo de consolidación más que de expansión para el Manchester United. Los Red Devils cayeron al octavo lugar en la lista de clubes más ricos del fútbol este año. Sin competiciones europeas en su calendario, los ingresos del club disminuirán aún más en los próximos balances, lo que limita su capacidad de gasto.

El poder financiero de la marca Manchester United garantiza que nunca estarán completamente faltos de recursos —el verano pasado se gastaron más de 200 millones de libras en solo tres atacantes—, pero el gasto debe controlarse en algún momento.

Esta postura enfureció a Ruben Amorim. “Tengo la sensación de que, si queremos jugar un 3-4-3 perfecto, necesitamos gastar mucho dinero y tiempo”, reflexionó el técnico en los últimos días de su etapa. “Empiezo a entender que eso no va a pasar, así que quizá tenga que adaptarme”.

En lo que terminó siendo su conferencia de despedida, Amorim señaló directamente a su superior, Jason Wilcox. “Cada departamento, el de scouting y el director deportivo, tiene que hacer su trabajo”, reclamó. “Yo haré el mío durante 18 meses y luego seguimos adelante”.

Michael Carrick no está en posición de hacer ese tipo de exigencias —aunque tampoco Amorim, con un rendimiento muy discreto, hablaba desde una posición de fortaleza—.

El entrenador interino tiene un objetivo claro y al menos una semana para preparar cada uno de los 15 partidos restantes con los jugadores disponibles. Se ha hablado de posibles salidas en enero de Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee e incluso Bruno Fernandes, pero sin refuerzos a la vista, el United difícilmente puede permitirse debilitarse por decisión propia.

Planes del Manchester United para el verano de 2026

El mercado de verano será distinto. El United hizo un buen trabajo reforzando su profundidad ofensiva el año pasado, algo que se refleja en los números. Los Red Devils son segundos en la Premier League en goles sin contar penales y en goles esperados, además de liderar la liga en disparos y disparos a puerta.

Se ha insistido mucho en la necesidad de un nuevo mediocampista. Casemiro deberá ser reemplazado, y uno de Elliot Anderson, Adam Wharton o Carlos Baleba aparece como el principal candidato para ocupar esa posición. Sustituir a Bruno Fernandes sería un riesgo, aunque este podría ser el último verano para obtener un beneficio por el mediocampista, quien ha dejado abierta la puerta a una salida tras el Mundial. La defensa, sin embargo, podría ser el área que genere mayor preocupación.

Existe una teoría del graduado de Cambridge, Gerry Gelade, que sostiene que el ataque de un equipo está definido por su mejor jugador, mientras que la defensa queda condicionada por el más débil. En la zaga del Manchester United hay varios puntos vulnerables, lo que refuerza la necesidad de destinar recursos a esa zona del campo.

