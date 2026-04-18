El Manchester United y sus bajas en defensa antes del partido clave con el Chelsea

El Manchester United renació de la mano de Michael Carrick y tiene un duelo crucial este sábado frente al Chelsea: están terceros en la Premier League y visitan al sexto, por lo que se convierte en un partido fundamental para las aspiraciones de los Diablos Rojos de acceder a la próxima UEFA Champions League.

Para este encuentro, el entrenador tiene un dolor de cabeza gigante para armar la última línea: tanto Lisandro Martínez como Harry Maguire y Leny Yoro son baja, los dos primeros por suspensión al haber visto la tarjeta roja en el último tiempo, sumándose el francés a la enfermería con Matthijs de Ligt.

🚨 Official: Leny Yoro will be out of Man United game against Chelsea due to injury.



Harry Maguire, Lisandro Martínez and Leny Yoro will be all OUT this weekend. pic.twitter.com/lVHyPp1CSa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2026

En este contexto, el United tendrá que recurrir al joven Ayden Heaven para que los socorra, con el interrogante de saber si Carrick inventará a un volante defensivo o lateral como zaguero o si confiará en algún futbolista juvenil.

Harry Maguire sufrió una sanción llamativa, con el agregado de una jornada más de suspensión mientras ya cumplía la pena por haber sido expulsado. El entrenador se hizo eco de esta situación en rueda de prensa: “Para ser honesto, no hay mucho que podamos comentar. Estamos enormemente decepcionados, por supuesto. Creo que hay bastantes razones para estar muy decepcionados por este tipo de situaciones durante las últimas tres semanas, pero obviamente ahora tenemos que seguir adelante, las decisiones ya están tomadas, es algo que nos decepciona mucho en muchos sentidos, pero ya está. Tenemos que seguir adelante y lo haremos".

Además, respaldó a Heaven: “Creo que Ayden está en un buen momento. Obviamente todavía es joven y está progresando en la etapa inicial de su carrera. Así que creo que es bastante natural que juegue algunos partidos y otros no. Está entrenando muy bien, está aprendiendo, está escuchando, quiere mejorar, así que creo que es bastante normal para un defensa central de su edad; probablemente va muy adelantado en cuanto a los partidos que ha jugado".