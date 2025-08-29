El mejor 9 del mundo actualmente para Luis Suárez

El histórico delantero uruguayo del Inter Miami, Luis Suárez, estuvo presente en un stream con el creador de contenido Davoo Xeneize la noche del jueves 28 de agosto y tuvieron una charla donde hablaron de muchos temas con el humor que los caracteriza.

hoy charlita con @LuisSuarez9.



El mejor delantero de la época dice presente.



— Davoo Xeneize (@DavooXeneizeJRR) August 28, 2025

El famoso streamer argentino es conocido por su fanatismo por 'Luchito' y aprovechó la oportunidad de tener una nueva conversación con él para hacerle varias preguntas y una de las más interesantes fue sobre quién es el mejor '9' del mundo para él en la actualidad.

"Julián Álvarez me parece el mejor nueve del mundo".



Firma: Luis Suárez, con @DavooXeneizeJRR. — JS (@juegosimple__) August 29, 2025

El goleador no titubeó y aseguró que: “Primero me quedo con Julián Álvarez“, aunque también nombró al veterano inglés Harry Kane y al joven noruego Erling Haaland, pero sin dejar de lado a los latinoamericanos como Darwin Núñez y Lautaro Martínez.

Julián Álvarez no fue nominado al Balón de Oro 2025

Julián Álvarez cumplió un año en el Atlético de Madrid | Denis Doyle/GettyImages

La 'Araña' salió del Manchester City en agosto del 2024 en búsqueda de mayor protagonismo con los colchoneros de Diego Simeone, luego de la fuerte competencia por la que pasó en los Sky Blues de Pep Guardiola.

Desde entonces, ha disputado 59 partidos, marcado 30 goles y dado ocho asistencias. Desafortunadamente su falta de nominación es en gran medida debido a la falta de trofeos colectivos.

Por su parte, el charrúa de 38 años desde su arribo en Estados Unidos a principios del 2024 con el conjunto de las garzas ha disputado 74 partidos, marcando 36 goles y concediendo 27 asistencias, además, fue parte del equipo que logró el récord histórico de puntos en una temporada regular de la MLS con 74 para ganar la Supporters' Shield 2024.