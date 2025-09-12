El mejor once posible del Manchester City para la temporada 2025/26

El Manchester City atraviesa un momento que, según sus estándares de excelencia en la última década, resulta preocupante.

Tras una 2024/25 en la que el equipo de Pep Guardiola se quedó sin títulos relevantes y sufrió inesperadas eliminaciones tempranera tanto en la UEFA Champions League (repechaje) como en el nuevo Mundial de Clubes (octavos de final), la actual campaña no ha arrancado mejor. Pues con apenas tres jornadas disputadas en la Premier League, los Skyblues ya acumulan dos derrotas y se alejan a seis puntos del Liverpool, vigente monarca y puntero.

Lo llamativo del caso es que el inicio titubeante del conjunto ciudadano contrasta con un mercado de fichajes sumamente ambicioso, en el cual invirtió casi 210 millones de euros en siete incorporaciones, varias de ellas destinadas a ser titulares y causar impacto inmediato.

Sobre el papel, Guardiola sólo debe encontrar la estabilidad en un once, con formación 4-3-3 o 4-2-3-1, que debería competir por todo y ante los grandes clubes de la actualidad en Inglaterra y Europa.

1. Gianluigi Donnarumma: portero

El City dejó ir hace pocos días a Ederson Moraes, quizás el mejor portero de su historia, principalmente para abrirle espacio en la nómina a Gigio, flamante "1" campeón de la Champions con el PSG y ganador, siendo figura, de la Euro 2020 (disputada en 2021) con Italia.



A sus 26 años, el canterano del Milan aportará jerarquía y solidez debajo de los tres palos para una escuadra que ha sufrido mucho atrás en los meses recientes.

2. Rico Lewis: lateral derecho

Lewis parece ser el dueño del carril derecho en el Manchester City | Michael Regan/GettyImages

El polivalente futbolista tiene todo para ser el dueño del carril derecho citizen durante años: juventud (20), poderío físico, ida y vuelta (ya marcó un gol en la temporada) y experiencia (empezará su cuarto ejercicio con el primer equipo).



Además, Lewis es una de las piezas de confianza de Pep, quien probablemente dejará de utilizarlo en otros roles para asentarlo como lateral.

3. Rúben Dias: central

Guardiola espera que Rúben Dias recupere su mejor versión | James Gill - Danehouse/GettyImages

El experimentado portugués bajó sus prestaciones en la 2024/25; sin embargo, posee tanta jerarquía y liderazgo que, con 28 años, debe retomar su mejor versión.



Es parte de la "guardia pretoriana" de los Citizens; uno de los capitanes, referentes del vestuario y fijo en el centro de la zaga.

4. Josko Gvardiol: central

Gvardiol debería volver a su principal posición esta temporada, la de central zurdo | Anadolu/GettyImages

Cuando el Manchester City fichó al croata en el verano de 2023, lo hizo para asegurarse a la pareja ideal de Rúben Dias en la retaguardia; no obstante, Guardiola lo ha usado principalmente en el lateral izquierdo; función que ya no debería cumplir, motivado al arribo de Aït-Nouri.



Claro está, el Mejor Defensor Joven del Mundial de Qatar 2022 primero necesita superar el misterioso problema físico que lo ha alejado de los terrenos desde junio.

5. Rayan Aït-Nouri: lateral izquierdo

El internacional argelino se vistió de skyblue a cambio de 36 millones de euros, los cuales, viendo su rendimiento en el Mundial de Clubes y en el inicio de esta contienda, lucen baratos.



El ex Wolverhampton es un puñal a la hora de desdoblar por izquierda, con una enorme capacidad para llegar al fondo y asociarse con sus compañeros.

6. Rodri Hernández: pivote defensivo

Rodri tiene que volver a ser uno de los líderes del Manchester City | Visionhaus/GettyImages

La vida del City se vino a abajo en septiembre de 2024 cuando su Balón de Oro se rompía los ligamentos de la rodilla derecha. A partir de entonces, los del Etihah no han podido carburar, careciendo de ese faro que los ilumina en la salida del balón y a la hora de otorgar equilibro ataque-defensa.



Aunque todavía no ha titularizado en un partido desde que volvió al engramado, el MVP y campeón de la última Euro con España volverá al XI de gala del entrenador catalán en cualquier momento.

7. Tijjani Reijnders: mediocentro o interior

Reijnders es un gran fichaje para el Manchester City | Justin Setterfield/GettyImages

Que los Citizens hayan pagado 55 millones de euros al Milan por su traspaso, en junio pasado, es una prueba de la calidad en los botines que ostenta este neerlandés.



Es difícil que tape por completo el vacío dejado por Kevin De Bruyne, pero, básicamente, porque el belga es uno de los mejores, sino el mejor jugador de siempre del club. De resto, el versátil volante tulipán está llamado a causar impacto dentro de la institución que se ha coronado ocho veces en Inglaterra desde 2012.

8. Phil Foden: interior o mediapunta

"El Francotirador", como le apodan sus compañeros en el vestuario, es otro de los cracks urgido de recuperar viejas sensaciones para el beneficio skyblue.



De hecho, Guardiola aceptó la salida de Cole Palmer al Chelsea, dos veranos atrás, confiando en que Foden, a su juicio, el mayor talento que ha entrenado en su carrera después de Leo Messi, terminará de explotar y guiará a su equipo de extremo o mediapunta (con Erling Haaland de "9"), a un nuevo ciclo exitoso.

9. Rayan Cherki: extremo derecho

Cherki debe darle muchas satisfacciones al Manchester City | Marc Atkins/GettyImages

Una lesión en el muslo frenó al desequilibrante elemento de banda de seguir exhibiendo su categoría, luego de unos productivos meses iniciales en el City, que lo fichó para disfrutarlo desde la Copa del Mundo de Clubes.



El ex Lyon debe volver a la actividad a finales de octubre, lo que significaría una buena noticia para el cuerpo técnico ciudadano, que ya concibe al propio ambidiestro entre los fijos para ocupar el ataque por derecha o izquierda.

10. Omar Marmoush: extremo izquierdo

El egipcio no necesitó adaptación una vez recaló en el Etihad en enero pasado, incluso siendo vital para que Manchester City recuperara algo de terreno en la Premier y terminara tercero, asegurando boleto a esta Champions.



Pues en relación a la campaña que recién empieza, el antiguo delantero del Eintracht Frankfurt actuará mucho de extremo izquierdo o en algunos casos de segunda punta, detrás de Haaland.

11. Erling Haaland: delantero centro

Haaland ya es el líder goleador del Manchester City en esta Premier | Mike Hewitt/GettyImages

Si Josep Guardiola desea que la entidad citizen vuelva a convertirse en aquella referencia que logró el Triplete europeo en la 2022/23 y se alzó con seis títulos en la máxima división del balompié ingles entre 2017 y 2024, es fundamental que "El Androide" esté en sintonía física y de cara al arco.



De momento, el insaciable artillero noruego no decepciona, al punto de comandar. una vez más, la clasificación de anotadores del balompié inglés, cortesía de tres goles en igual cantidad de desafíos.

