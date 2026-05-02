''El mejor partido que he visto en mi vida'', declara Mikel Arteta sobre el Bayern Múnich vs PSG

Las llaves de semifinales por la UEFA Champions Legue, le dejó, a los aficionados, dos polos opuestos de cómo se vive el fútbol desde lo táctico y también lo emocional. Por un lado, estuvo el PSG vs Bayern Múnich. Un partido delirante que acabó con un marcador que rara vez se ve en el fútbol mundial, mucho menos en competencias de élite, como lo es la UEFA Champions League. Un 5-4 que, seguramente, atrajo a nuevos aficionados alrededor del mundo.

Por el otro, un cauteloso empate a un gol entre el Atlético de Madrid, dirigido por Diego: el 'Cholo' Simeone, y el Arsenal de Mikel Arteta, quien se deshizo en elogios por lo ocurrido en el duelo entre alemanes y parisinos. Esto fue exactamente lo que dijo al respecto:

Bayern vs. PSG fue probablemente el mejor partido que he visto en mi vida. La calidad de los dos equipos, y especialmente la calidad individual que ofrecieron los jugadores. Nunca he visto algo así. Pero cuando miro la cantidad de minutos y la frescura de esos jugadores, entonces no me sorprende. Para ofrecer esos momentos de calidad, tienes que estar muy fresco. La diferencia en las ligas y la forma en que compiten, es de noche y día. Estamos compitiendo en dos mundos diferentes, así que no puedes comparar una parte sin dar contexto a la otra. Mikel Arteta

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

Ofensivas v.s. Defensivas

En el fútbol, existe una premisa básica que distintos entrenadores, alrededor del mundo, repiten cada que la ocasión lo amerita: las delanteras ganan partidos, las defensivas, campeonatos. Punto. Y, visto esto de una manera objetiva, podemos resolver que sí, que, efectivamente, las grandes defensivas son las que se quedan con la mayoría de los trofeos, ya que las finales tienden a ser duelos muy trabados, donde, el que menos se equivoca, es aquel que suele ganar. Y las defensivas son así: ordenadas, discplinadas, sin dar tiempo de más a la improvisación.

No obstante, los aficionados también reclaman encuentros épicos y emocionantes, como lo rendido entre el PSG y el Bayern Múnich. Duelos donde los dos equipos salen más preocupados por ganar que por no perder. Y ahí radica, quizás, la principal diferencia entre las brillantes ofensivas y las grandes defensivas.

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