El mensaje de Guardiola que ilusiona al Manchester City

Mientras las especulaciones sobre su continuidad crecen en Europa, Pep Guardiola volvió a referirse a su futuro en el Manchester City y dejó una señal que tranquiliza a los hinchas: su ciclo en el club inglés podría extenderse al menos una temporada más.

El entrenador habló en la previa del duelo del City ante el Newcastle United por la FA Cup, donde analizó el presente del equipo y, al mismo tiempo, deslizó su visión sobre lo que vendrá.

Un proyecto en transición

Durante la conferencia, Pep Guardiola fue autocrítico con el rendimiento del equipo en la temporada actual. El técnico reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, especialmente en la solidez defensiva, y explicó que el plantel atraviesa una etapa de cambios.

🚨👀 Pep Guardiola: “I’m sure next season will be better [for Manchester City]. I’m pretty sure”.



“We're in the process from many changes, if we can learn quicker still nothing lost… but yea, I’m sure next season will be better. I don’t have doubts”. pic.twitter.com/7pJ8IvDSXu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2026

Según el catalán, el equipo aún no alcanzó el nivel de consistencia que necesita para competir con la regularidad que caracterizó a los Citizens en temporadas anteriores. En ese sentido, explicó que el proceso de renovación dentro del plantel exige tiempo para consolidarse.

“Todavía no somos un equipo completo para competir con la solidez que queremos”, admitió el entrenador, dejando en claro que el desafío actual pasa por reconstruir algunos aspectos del funcionamiento colectivo.

Confianza en el futuro

Más allá de la autocrítica, el técnico se mostró optimista respecto al futuro inmediato. Para Pep Guardiola, la evolución del equipo será evidente en el próximo curso.

El entrenador aseguró que el aprendizaje de esta temporada servirá para fortalecer al grupo y que el equipo llegará en mejores condiciones al próximo campeonato. “Estoy bastante seguro de que la próxima temporada será mejor. No tengo ninguna duda”, afirmó.

Las palabras del técnico también funcionan como un mensaje indirecto sobre su continuidad. Aunque en las últimas semanas circularon versiones que lo vinculaban con una posible salida, su contrato con el Manchester City se extiende hasta junio de 2027, lo que refuerza la idea de que el proyecto todavía tiene recorrido.

En un club acostumbrado a pelear por todos los títulos, Guardiola parece decidido a completar el proceso de renovación y devolver al equipo al nivel de competitividad que lo convirtió en uno de los dominadores del fútbol europeo en los últimos años.