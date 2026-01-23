El mensaje de Miguel Borja para el Cruz Azul luego de que se cayera su fichaje

Miguel Borja decidió hablar antes de cerrar la puerta. A través de sus redes sociales, el delantero colombiano publicó un mensaje dirigido a Cruz Azul en el que agradeció el respaldo, la transparencia y el trato recibido por la directiva celeste, reconociendo que la operación no pudo concretarse debido a la demora en la liberación de una plaza de extranjero. Un mensaje cordial, elegante y, sobre todo, definitivo. La historia terminó antes de comenzar.

En su comunicado, Borja dejó claro que la imposibilidad de jugar lo llevó a escuchar otras opciones en el extranjero, tomando una decisión pragmática ante un escenario que se prolongó más de lo esperado. No hubo reproches públicos, pero sí una línea evidente: el tiempo pasó y el mercado no espera. Para un delantero en plenitud, quedarse de brazos cruzados nunca fue una alternativa real.

🚨[OFICIAL] Miguel Borja confirma que no firmará con Cruz Azul. pic.twitter.com/VbSdNocrO3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 23, 2026

El colombiano había sido colocado como una de las prioridades ofensivas de Cruz Azul. Durante semanas, su nombre rondó en La Noria como una solución inmediata para el ataque, pero la falta de resolución en el tema de los cupos de jugadores no formados en México terminó por desactivar cualquier avance. En un mercado cada vez más acelerado, los detalles administrativos también juegan partidos… y Cruz Azul perdió este antes de saltar a la cancha.

Aun así, el panorama celeste no es desolador. La plantilla actual sigue siendo una de las más competitivas de la Liga MX. El mediocampo, encabezado por futbolistas como Agustín Palavecino y José Paradela, ofrece equilibrio, intensidad y creatividad, sosteniendo a un equipo que, en el papel, tiene argumentos para pelear arriba.

Leon v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX

Sin embargo, el caso Borja vuelve a poner el foco en la planeación deportiva. No es la primera vez que el manejo de las plazas de extranjeros genera ruido, y la responsabilidad recae directamente en la estructura que encabeza Iván Alonso. Cruz Azul tiene equipo, pero necesita precisión fuera del campo.

La afición espera una reacción. El mensaje de Borja ya quedó escrito. Ahora le toca a La Máquina responder con hechos y encontrar un atacante que esté a la altura de sus aspiraciones. El torneo no se detiene. Y las oportunidades, tampoco.

