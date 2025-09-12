El mercado de fichajes está por terminar y Tigres va por Alexander Aravena

Este viernes 12 de septiembre se cierra el mercado de transferencias para el Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, por lo que algunos equipos han entrado en las llamadas ‘compras de pánico’ y aunque el presidente deportivo de Tigres, Mauricio Culebro, dijo que no entrarían en ello, sí se ha dado a conocer que están detrás de un fichaje.

Tigres negocia por Alexander Aravena (23) 🇨🇱 del Gremio 🐯✅



Préstamo por 1 año con opción de compra, cubriendo la totalidad del salario del futbolista 🤝



Tigres está en espera de respuesta de Gremio y jugador ⏳

El elegido es el chileno Alexander Aravena del Gremio de Brasil. De acuerdo con el portal 365Scores, la U de Nuevo León ya mandó una oferta formal por el extremo de 23 años, la cual sería de un préstamo por un año con opción de compra, cubriendo en totalidad el salario del futbolista.



La misma fuente informó que El Tricolor Gaucho está evaluando la oferta de los universitarios, esperando que se decida en las próximas horas sabiendo que el mercado de fichajes está llegando a su fin. El vínculo del atacante andino es hasta el 2028, pero ya no tendría cabida en el club debido al fichaje de Willian Borges.

¿SERÁ? 😳🧐



Desde Brasil surgió la información de que Tigres tendría adelantado el fichaje del chileno Alexander Aravena. El extremo izquierdo de 23 años milita en el Gremio de Porto Alegre

A través de su canal de YouTube, el periodista brasileño Kaliel Dorneles de Bandeirante indicó que el sudamericano aún no logra cumplir las expectativas ni consolidarse con el equipo brasileño, por lo que la directiva definió que escucharía propuestas de una venta, mas no descartaría una cesión con opción de compra.



Alexander Aravena surgió de la Universidad Católica, donde debutó en el 2020, más tarde tuvo un préstamo con el Ñublense en 2022, donde se consolidó como goleador y regreso al club para convertirse en figura, lo que le valió a ser convocado por la selección de Chile. En el 2024 arribó al Gremio y pese a tener un pie afuera, sigue siendo considerado una gran promesa del fútbol andino.