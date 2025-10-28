El Milan lanza un ultimátum a Christian Pulisic, Pochettino y la selección nacional de Estados Unidos

Según informes, el AC Milan ha solicitado a Mauricio Pochettino y a la selección nacional masculina de Estados Unidos que excluyan a Christian Pulisic de su convocatoria para el parón internacional de noviembre.

La tensión parece haber aumentado después de que Pulisic sufriera una lesión en el tendón de la corva mientras representaba a a su selección durante el mercado de fichajes de octubre. Según informes, el AC Milan no estaba satisfecho con la gestión del estado físico de su extremo estrella por parte de la selección estadounidense, lo que provocó una respuesta enérgica de Tim Howard y Landon Donovan.

El asunto podría estar escalando, según la Gazzetta dello Sport. El medio italiano informa que los Rossoneri quieren que Pulisic permanezca en Milán durante el próximo parón internacional para priorizar su recuperación completa.

Juventus FC v AC Milan - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Según informes, los gigantes italianos no quieren arriesgarse con la superestrella estadounidense, quien lideró la Serie A en anotaciones antes de quedar fuera. El Milan está desesperado por evitar una posible lesión que el delantero podría sufrir mientras representa a la selección estadounidense.

Si Pulisic sufre la más mínima lesión, podría no estar disponible para el derbi de Milán, programado para el domingo 23 de noviembre. Actualmente, solo dos puntos separan a los archirrivales en la clasificación de la Serie A, y su próximo enfrentamiento podría tener importantes implicaciones a largo plazo en la lucha por la corona italiana.

Estados Unidos podría no contar con Pulisic para los amistosos de noviembre

Si el AC Milan y la selección de Estados Unidos llegan a un acuerdo, Pulisic no estará presente en la concentración de Pochettino en noviembre, dejando a la selección estadounidense sin su líder contra Paraguay y Uruguay.

Aunque ambos partidos son amistosos internacionales, aportan una valiosa experiencia para que la selección estadounidense siga creciendo y desarrollándose de cara al Mundial 2026. Sin embargo, sin Pulisic, Pochettino volvería a no poder ver en acción a su once ideal.

United States v Australia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

En cambio, el técnico probablemente tendrá que recurrir a Malik Tillman para sustituir a su capitán. El jugador del Bayer Leverkusen también sufrió una lesión durante el mercado de fichajes de octubre, pero se espera que esté de vuelta y listo para la convocatoria de noviembre.

La presión recaerá sobre Tillman, así como sobre Tim Weah y Florian Balogun, para compensar a Pulisic si el extremo del Milan se pierde los partidos contra Paraguay y Uruguay.

Más noticias sobre fútbol europeo