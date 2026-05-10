El motivo por el que Kylian Mbappé no jugará esta noche contra el Barcelona

La previa del Clásico está más caliente que nunca en el lado merengue. El combinado de Álvaro Arbeloa está atravesando una pequeña crisis institucional consecuencia de las muchas noticias que están saliendo a la luz acerca de las peleas entre los jugadores, el mal ambiente en el vestuario etc.

Uno de los grandes titulares a lo largo de las últimas semanas ha sido cómo ha tratado Kylian Mbappé su nueva lesión. Al galo se le ha visto de vacaciones en otro país, sin apoyar a sus compañeros desde la grada, y otras actitudes que no están a la altura de un deportista de su calibre. Se hizo viral el hace unos días una imagen en la que Kylian salía riéndose en su coche del entrenamiento del Real Madrid en el cual se produjo el incidente entre Tchouaméni y Fede Valverde.

La noticia esta mañana es que Kylian Mbappé no jugará al Clásico. El futbolista galo ha sido descartado por Arbeloa por las molestias que arrastra de la recuperación de su lesión. El Real Madrid ya está viajando a Barcelona y el parisino no está en la lista de convocados.

El Real Madrid saldrá con todo lo disponible en el partido para intentar retrasar el alirón del Barcelona, pero el conjunto culé, a pesar de las bajas, sabe que tiene en su mano ser campeón de liga en un partido contra su eterno rival.

Un Clásico es un Clásico, pero un partido entre dos grandes equipos en el que por desgracia no vamos a poder contar con la presencia de los que seguramente son los dos mejores futbolistas del mundo, es una pena. Mbappé y Lamine se pierden el duelo, pero tanto Barcelona como Real Madrid cuentan con muchísimos recursos para hacer de lo de esta noche una cita inolvidable.