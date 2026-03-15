El motivo por el que Lionel Messi fue baja de última hora ante Charlotte FC

Lionel Messi fue baja en el partido de este sábado en la visita del Inter Miami frente al Charlotte FC en la Jornada 4 de la Major League Soccer 2026, por lo que el astro argentino tendrá que esperar un poco más para llegar a la cifra de 900 goles oficiales.

Un vocero del conjunto de las Garzas confirmó que tanto Messi como su compatriota y compañero Rodrigo De Paul no viajaron con el resto de la plantilla a Carolina del Norte porque recibieron un "descanso" en este intenso arranque de temporada.

Y es que han jugado seis partidos (cinco oficiales y uno amistoso) en las últimas tres semanas y viene de tener actividad entre semana en su debut en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 donde tendrán que cerrar fuerte la llave tras el empate a cero goles en el primer episodio.

Oficial: Lionel Messi y Rodrigo De Paul estarán ausentes del partido de esta noche en Charlotte.



El cuerpo técnico decidió darles descanso.#InterMiamiCF #Messi — José Armando (@Jarm21) March 14, 2026

Messi está a solo un gol de la cifra de 900 goles oficiales

Messi recibió descanso esta fecha | Johnnie Izquierdo/GettyImages

El dos veces MVP de la MLS (2024 y 2025) y Bota de Oro de la MLS 2025, llegó a las 899 anotaciones oficiales en su carrera el pasado fin de semana en un triunfo 2-1 ante el D.C. United por la Jornada 3 de la MLS y se esperaba que este fin de semana logrará la hazaña de 900 tantos en el Bank of América Stadium.

Sin embargo, el entrenador Javier Mascherano decidió por darle un merecido descanso este sábado a su excompañero de juego de cara al juego de vuelta ante Nashville SC que se disputará el próximo miércoles en el Chase Stadium, que además, será el último partido oficial en ese inmueble.

XI en cancha 🫡✅ pic.twitter.com/WqSHhUexJm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 15, 2026

Al final el cuerpo técnico optó por mandar este once titular frente a The Crown: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Gonzalo Luján, Noah Allen, Sergio Reguilón; David Ruiz, David Ayala; Mateo Silvetti, Santiago Morales, Daniel Pinter; Luis Suárez. El encuentro acabó con un frío empate a cero goles.

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