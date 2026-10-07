“El no venir más va a ser un dolor muy grande”: Messi se despide de la selección argentina
Lionel Andrés Messi se despidió de la selección argentina este martes 6 de octubre. El legendario delantero anotó un gol y dio dos asistencias en la victoria por 3-0 sobre Benín. Al final del encuentro, 'La Pulga' se dirigió a las más de 80 mil almas presentes en el Estadio Monumental de Buenos Aires, y a los millones que vieron el partido por televisión, para decir adiós.
En el inicio de su discurso, Leo recordó a su papá, Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto. "Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, muchas cosas... lo primero que pienso es mi viejo", mencionó el delantero del Inter Miami visiblemente conmovido.
Messi aseguró que extrañará defender los colores de la selección argentina y que en los más de 20 años que representó al equipo nunca se rindió.
No me queda más que agradecer, como lo dije en la carta de despedida, fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante más de 20 años. Hasta en los peores momentos, que los hemos pasado, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.Lionel Messi
Messi: "En el Mundial no pasó nada raro"
El delantero del Inter Miami afirmó que no pasó "nada raro" en el Mundial, como un sector de la afición argentina sugirió tras perder la final ante España, y que, más bien, el equipo llegó muy desgastado tras el esfuerzo ante Inglaterra en las semifinales.
El último mundial estuvimos muy cerquita, la realidad es que no pasó nada raro como se dice. Lo dimos todo. El partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. A nivel de piernas, emocional, fue un desgaste muy grande. La realidad es que llegamos con lo justo. La peleamos como lo hicimos siempre (...) pero lamentablemente no pudimos ser campeones, estuvimos muy cerquita. Pero no tengan duda de que todos los compañeros que tuve a lado siempre dejaron todo por esta camisetaLionel Messi
Messi en su despedida: "Van a venir momentos duros para Argentina"
El máximo goleador y asistidor en la historia de la Albiceleste adivirtió que vendrán "momentos duros" en los próximos años, pero pidió a la afición seguir alentando al equipo.
Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal todo lo que se hizo este tiempo. En esos momentos duros tenemos que estar nosotros apoyando más que nunca. Como les digo siempre a ellos, como les dije la última vez, la última charla, para conseguir objetivos grandes, hay que hacer grupos fuertes, grupos unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la selección, entonces no hay que darles gustoLionel Messi
Al final de su discurso, Messi agradeció de nueva cuenta a la afición y confesó "no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha".
Solo decirles que los quiero. Los voy a extrañar. Soy un agradecido con Dios por ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quieroLionel Messi
Uriel Salmerón es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.