El nuevo objetivo millonario de Guardiola para el Manchester City

El Manchester City ya planea movimientos para la próxima temporada y tiene en la mira a Tino Livramento, lateral derecho del Newcastle. Según Teamtalk, el club inglés estaría dispuesto a ofrecer cerca de 80 millones de euros por el defensor de 23 años, una cifra que superaría el récord histórico para un jugador de esa posición.

Trayectoria y logros

Sunderland v Newcastle United - Premier League | Will Palmer/Allstar/GettyImages

Livramento llegó al Newcastle en 2023 procedente del Southampton por 37,2 millones de euros. Formado en la cantera del Chelsea, fue traspasado a los 'Saints' en 2021 por 26,2 millones. Actualmente tiene contrato con los 'magpies' hasta 2028, lo que sitúa su salida en una operación compleja, pero viable para un club con la capacidad económica del City.

A pesar de su juventud, Livramento ya cuenta con títulos importantes. Fue campeón del Europeo Sub-21 con Inglaterra en 2025, tras vencer 3-2 a Alemania en la final. A nivel de clubes, contribuyó al histórico triunfo del Newcastle en la Copa de la Liga 2023/24, derrotando 2-1 al Liverpool en Wembley. Su versatilidad y vocación ofensiva lo han convertido en un lateral codiciado en Europa.

Nacido en Londres, Livramento tiene raíces portuguesas por parte de su padre y escocesas por parte de su madre, pero eligió representar a Inglaterra, sumando ya tres apariciones con la selección absoluta. Esta mezcla de formación inglesa y proyección internacional refuerza su perfil como un fichaje estratégico para Guardiola, que busca combinar juventud con calidad probada en distintos escenarios.

🚨 Manchester City are willing to pay £70M - a world record fee for a full-back - in order to land Tino Livramento from Newcastle United.



Newcastle have not been able to make a breakthrough in talks over an extension to Livramento’s contract, which currently runs to 2028.… pic.twitter.com/vx69XaJz56 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 2, 2026

Si el City concreta la operación, el traspaso de Livramento superaría los 68 millones que el PSG pagó al Inter por Achraf Hakimi en 2021, el récord para un lateral derecho hasta hoy. En el caso de los laterales en general, el récord lo mantiene Lucas Hernández, traspasado del Atlético al Bayern por 80 millones, cifra que también se acercaría la operación por el inglés.

Con el mercado abierto y la ambición intacta, Guardiola parece dispuesto a hacer historia con un fichaje que no solo reforzaría su defensa, sino que también demostraría el poder económico y estratégico del Manchester City en Europa.

