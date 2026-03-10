El nuevo offside tecnológico: ¿cómo funcionará el fuera de juego automático que prepara LaLiga?

El fútbol profesional sigue incorporando herramientas para reducir las polémicas arbitrales. En ese contexto, LaLiga estudia implementar a partir de la próxima temporada un nuevo sistema de detección del fuera de juego que podría reemplazar al actual método semiautomático.

La propuesta fue confirmada por el presidente de la competición, Javier Tebas, durante la presentación del primer convenio colectivo del arbitraje profesional en Madrid. El dirigente explicó que el objetivo es avanzar hacia un fuera de juego completamente automático, apoyado en un chip incorporado dentro del balón.

🗣️Tebas:



“Estamos considerando una nueva técnica del fuera de juego que consiste en colocar un chip dentro del balón, algo que se utilizó en el Mundial de Clubes.



Este sistema estará completamente automatizado y no necesitaremos mucho para analizar el marco del balón. Aprendí… pic.twitter.com/fiPUDUY7Qe — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 9, 2026

Este sistema ya cuenta con el visto bueno de la FIFA y busca solucionar una de las principales discusiones del modelo vigente: determinar con exactitud el momento en que se realiza el pase.

Cómo funciona el nuevo sistema

La clave de la tecnología está en un pequeño sensor instalado dentro de la pelota. Ese chip registra de manera precisa el instante en que el jugador golpea el balón y envía la información al sistema central en tiempo real.

A diferencia del modelo actual, donde el árbitro de video debe seleccionar manualmente el fotograma exacto del pase, el nuevo mecanismo detecta automáticamente el momento del contacto. Esto permite sincronizar esa información con las cámaras del estadio y con el sistema de seguimiento de los futbolistas.

El resultado es una reconstrucción digital inmediata de la jugada, que determina si el atacante estaba o no adelantado en el instante preciso del pase.

Para que funcione correctamente, los estadios también deben contar con una red específica de cámaras de alta velocidad que registran la posición de cada jugador en el campo.

Diferencias con el fuera de juego semiautomático

El sistema que actualmente utilizan varias competiciones es el llamado SAOT (Semi-Automated Offside Technology). En ese modelo, la tecnología calcula la posición de los jugadores mediante cámaras y sensores, pero el momento del pase sigue dependiendo de una intervención humana.

Ese pequeño margen puede generar controversias, especialmente en jugadas muy ajustadas. Con el nuevo método, el sensor del balón elimina ese paso manual y automatiza completamente el proceso.

La intención de LaLiga es justamente eliminar el componente “semi” del sistema y lograr una detección totalmente automatizada.

Una tecnología que ya se probó en torneos internacionales

QATAR-DOHA-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-REFEREES-MEDIA BRIEFING | Xinhua News Agency/GettyImages

El balón con sensor interno no es una idea completamente nueva. Esta tecnología se utilizó en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y también en competiciones recientes organizadas por la FIFA.

En esos torneos, el sistema permitió registrar cientos de datos por segundo sobre el movimiento del balón y sincronizarlos con la posición de los futbolistas.

Si finalmente se implementa en el fútbol español, LaLiga podría convertirse en una de las primeras grandes ligas europeas en adoptar esta versión totalmente automática del fuera de juego.

El desafío ahora pasa por la homologación del balón y la adaptación tecnológica de los estadios, pasos necesarios antes de que el nuevo sistema pueda debutar oficialmente en la competición.

