El once de River en la final de la Copa Libertadores 2015 contra Tigres

Uno de los mayores triunfos en Copa Libertadores que River Plate ha tenido es cuando le ganó a Tigres y que sirvió para romper con una racha de 19 años sin que el Millonario ganara dicha competencia.

Así, repasamos el once del equipo de Marcelo Gallardo que goleó 3-0 y que se metió en la historia grande del club.

1. Marcelo Barovero

Barovero | Ivan Villa/GettyImages

Sus lágrimas tras el partido demostraron cómo lo vivió. Un ídolo que no nació en el club, pero que fue fundamental para conseguir el objetivo. Se dio el lujo de terminar con la valla invicta en toda la final.

2. Camilo Mayada

Camilo Mayada | Marcelo Endelli/GettyImages

El uruguayo se disfrazó de bombero y jugó un partidazo. Le tocó reemplazar a Mercado, que fue suspendido en el partido de ida. Estuvo como siempre a la altura.

3. Jonatan Maidana

Maidana | DOUGLAS MAGNO/GettyImages

León de la defensa. Impasable y fundamental. Le ganó siempre a Gignac en toda la serie. Es el único titular que sigue en el club en la actualidad.

4. Ramiro Funes Mori

Ramiro Funes Mori | Hector Vivas/GettyImages

Autor del 3-0, el gol que sirvió para empezar a sentirse campeones. Gran nivel en toda la competencia.

5. Leonel Vangioni

Leonel Vangioni | Amilcar Orfali/GettyImages

Un centro mágico sirvió para que Lucas Alario marque el 1-0. Un zurdazo que entró en la página grande del club.

6. Carlos Sánchez

Carlos Sánchez | Marcelo Endelli/GettyImages

Autor del 2-0, de penal. No le pesó la responsabilidad y fue una de las figuras. Un jugador clave en esa temporada.

7. Leonardo Ponzio

Leonardo Ponzio | Kaz Photography/GettyImages

El león del mediocampo. Jugó la final como lo hizo a lo largo de toda esa Libertadores. Puro huevo y corazón.

8. Matías Kranevitter

Kranevitter | Thananuwat Srirasant/GettyImages

Juego y elegancia para formar un gran doble 5 con Leonardo Ponzio. Su nivel más alto en su carrera se vio en ese 2015.

9. Nicolás Bertolo

Nicolás Bertolo | Amilcar Orfali/GettyImages

La sorpresa entre los titulares. Cumplió y tuvo un partido aceptable. Si bien su paso por el club no fue el mejor, se dio el lujo de jugar esa final.

10. Fernando Cavenaghi

Fernando Cavenaghi | Gabriel Rossi/GettyImages

El ídolo de la gente. Tuvo su gran oportunidad de ser titular en la gran final (venía siendo suplente). Un día que jamás olvidará, ya que fue su último partido con la camiseta de River. ¡Y que manera de irse!

11. Lucas Alario

Lucas Alario | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

El Pipa llegó para jugar las semifinales y superó todas las expectativas. Gol clave contra Guaraní y marcó el 1-0 en la final en el Monumental. Un grito bajo la lluvia que jamás se olvidará.