LaLiga está llegando a su fin y se jugará mucho en la jornada 38: a pesar de que el campeón ya está definido, la permanencia y la clasificación a las copas internacionales está en llamas y varios clubes buscarán tener el mejor futuro de cara a la temporada 2026/27. A continuación, el once ideal de LaLiga 2025/26 según SI Fútbol.

El XI ideal de LaLiga

POR: Joan García - Fue el titular indiscutido del campeón, el FC Barcelona. Salvo por una lesión, tuvo asistencia casi perfecta y su aporte fue valioso: jugó 30 de los 37 partidos del Culé, con 21 goles recibidos y 15 vallas invictas.

LI: Carlos Romero - El futbolista del Espanyol tuvo presencia perfecta en LaLiga y aportó amplitud en el lateral izquierdo de los Periquitos. Anotó seis goles y brindó tres asistencias.

DFC: Pau Cubarsí - El joven zaguero Blaugrana completó una buena temporada, con 31 partidos jugados sobre 37 posibles. Solamente anotó un gol, aunque su valía se vio en las acciones defensivas.

DFC: Santiago Mouriño - El defensor central del Villarreal promedió 2.4 barridas ganadas por partido, alzándose como una de las figuras del Submarino Amarillo que clasificó a la UEFA Champions League como tercero de LaLiga.

LD: Héctor Bellerín - Se hizo grande en el lateral derecho del Real Betis que logró clasificar a la UEFA Champions League. Jugó 26 de los 37 partidos posibles.

MC: Pedri - Manejó de manera exquisita el mediocampo del campeón, luciéndose de la mano de Hansi Flick y funcionando con cuanto mediocentro le pusieron al lado. Jugó 29 de 37, con dos goles y nueve asistencias.

Fc Barcelona V Real Betis - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

MC: Luis Milla - Se adueño del mediocampo de un Getafe que busca meterse en Europa. Con diez, fue el segundo máximo asistidor de LaLiga por detrás de Lamine Yamal.

EI: Ez Abde - El Real Betis se clasificó a la UEFA Champions League y Ez Abde fue uno de los principales referentes ofensivos del equipo de Manuel Pellegrini. Anotó nueve goles y brindó esa misma cantidad de asistencias.

MCO: Kylian Mbappé - El pichichi de LaLiga y el responsable de que el Real Madrid haya competido. Anotó 24 goles en 30 partidos del campeonato español de primera división.

ED: Lamine Yamal - El joven maravilla se perdió el cierre por una lesión, pero aún así fue la gran figura del Barça. Aportó 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos.

DC: Vedat Muriqi - El kosovar compitió con Mbappé por el Pichichi, y si bien se quedó con las manos vacías su aporte goleador al RCD Mallorca fue increíble. Anotó 22 goles en 36 partidos.

RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

Así se vería el once ideal de la temporada 2025/26

Portero: Joan García

Defensas: Carlos Romero, Pau Cubarsí, Santiago Mouriño, Héctor Bellerín

Mediocampistas: Pedri, Luis Milla

Volantes ofensivos: Ez Abde, Kylian Mbappé, Lamine Yamal

Delantero: Vedat Muriqi.