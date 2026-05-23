El once ideal de LaLiga 2025/26
LaLiga está llegando a su fin y se jugará mucho en la jornada 38: a pesar de que el campeón ya está definido, la permanencia y la clasificación a las copas internacionales está en llamas y varios clubes buscarán tener el mejor futuro de cara a la temporada 2026/27. A continuación, el once ideal de LaLiga 2025/26 según SI Fútbol.
El XI ideal de LaLiga
POR: Joan García - Fue el titular indiscutido del campeón, el FC Barcelona. Salvo por una lesión, tuvo asistencia casi perfecta y su aporte fue valioso: jugó 30 de los 37 partidos del Culé, con 21 goles recibidos y 15 vallas invictas.
LI: Carlos Romero - El futbolista del Espanyol tuvo presencia perfecta en LaLiga y aportó amplitud en el lateral izquierdo de los Periquitos. Anotó seis goles y brindó tres asistencias.
DFC: Pau Cubarsí - El joven zaguero Blaugrana completó una buena temporada, con 31 partidos jugados sobre 37 posibles. Solamente anotó un gol, aunque su valía se vio en las acciones defensivas.
DFC: Santiago Mouriño - El defensor central del Villarreal promedió 2.4 barridas ganadas por partido, alzándose como una de las figuras del Submarino Amarillo que clasificó a la UEFA Champions League como tercero de LaLiga.
LD: Héctor Bellerín - Se hizo grande en el lateral derecho del Real Betis que logró clasificar a la UEFA Champions League. Jugó 26 de los 37 partidos posibles.
MC: Pedri - Manejó de manera exquisita el mediocampo del campeón, luciéndose de la mano de Hansi Flick y funcionando con cuanto mediocentro le pusieron al lado. Jugó 29 de 37, con dos goles y nueve asistencias.
MC: Luis Milla - Se adueño del mediocampo de un Getafe que busca meterse en Europa. Con diez, fue el segundo máximo asistidor de LaLiga por detrás de Lamine Yamal.
EI: Ez Abde - El Real Betis se clasificó a la UEFA Champions League y Ez Abde fue uno de los principales referentes ofensivos del equipo de Manuel Pellegrini. Anotó nueve goles y brindó esa misma cantidad de asistencias.
MCO: Kylian Mbappé - El pichichi de LaLiga y el responsable de que el Real Madrid haya competido. Anotó 24 goles en 30 partidos del campeonato español de primera división.
ED: Lamine Yamal - El joven maravilla se perdió el cierre por una lesión, pero aún así fue la gran figura del Barça. Aportó 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos.
DC: Vedat Muriqi - El kosovar compitió con Mbappé por el Pichichi, y si bien se quedó con las manos vacías su aporte goleador al RCD Mallorca fue increíble. Anotó 22 goles en 36 partidos.
Así se vería el once ideal de la temporada 2025/26
Portero: Joan García
Defensas: Carlos Romero, Pau Cubarsí, Santiago Mouriño, Héctor Bellerín
Mediocampistas: Pedri, Luis Milla
Volantes ofensivos: Ez Abde, Kylian Mbappé, Lamine Yamal
Delantero: Vedat Muriqi.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo