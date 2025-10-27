El once titular del Pumas UNAM que fue campeón del Clausura 2011

Se cumplió una década desde la última ocasión en que los Pumas de la UNAM se proclamaron campeones del fútbol mexicano en el torneo Clausura 2011 y conquistaron su séptimo campeonato de Liga MX.

En aquella oportunidad derrotaron en la final a Monarcas Morelia por marcador global de 3-2 en Ciudad Universitaria, luego de haber sido líderes del Grupo C con 35 puntos y diferencia de +14, además, eliminaron a Rayados de Monterrey y Chivas en la Liguilla.

Por ello, recordamos el once titular de aquel equipo que se consagró campeón del fútbol mexicano en el Olímpico Universitario el 22 de mayo de 2011.

1. Alejandro Palacios

Alejandro Palacios | Miguel Tovar/GettyImages

El conjunto felino tuvo en su portería el 'Pikolín' venía de varios torneos de haberse quedado con la titularidad, después del retiro de Bernal y fue el primero de los cuatro título de liga con el club que ganó siendo parte de la alineación titular.

2. Efraín Velarde

Efrain Velarde | Agustin Cuevas/GettyImages

El Chispa Velarde es un surgido de la cantera universitaria, consiguió cuatro títulos de liga y en 2014 salió del club, pero en 2021 regresó para vestir por última ocasión la camiseta de sus amores.

3. Marco Antonio Palacios

Marco Antonio Palacios | LatinContent/GettyImages

El 'Pikolín II' era parte fundamental de la zaga felina, canterano y también tuvo la fortuna de conquistar cuatro campeonatos de liga con el club.

4. Darío Verón

Darío Verón | Miguel Tovar/GettyImages

Líder, referente de la zaga y capitán histórico del club, el central guaraní fue por mucho tiempo el mejor central del fútbol mexicano con el conjunto felino, fue parte de cuatro títulos de liga y fue parte de la época dorada del club.

5. Luis Fuentes

Luis Fuentes | Manuel Velasquez/GettyImages

El lateral era titular del cuadro del Pedregal, con el equipo capitalino consiguió ganar dos títulos de liga y llegó a disputar más de 300 partidos con el club.

6. Israel Castro

Israel Castro | LatinContent/GettyImages

Fue un referente del mediocampo del club, en sus mejores tiempos llegó a ser seleccionado nacional y también formó parte de la generación dorada de Pumas que consiguió cuatro campeonatos de liga.

7. David Cabrera

David Cabrera | LatinContent/GettyImages

El canterano tenía mucha proyección y era considerado como un jugador con mucho futuro, al final solo tuvo uno buenos primeros años donde consiguió ganar dos títulos de liga con el club.

8. Dante López

Dante López | Jam Media/GettyImages

El atacante era uno de los favoritos por la afición, el jugador guaraní llegó a México con el club universitario, tuvo dos épocas y fue la primera en donde destacó y levantó dos títulos de liga.

9. Martín Bravo

Martín Bravo | LatinContent/GettyImages

La 'Rata' Bravo llegó en el 2008 a Ciudad Universitaria y se convirtió en un delantero portentoso con olfato goleador, con el club pudo jugar más de 220 partidos y ganó dos campeonato de liga.

10. Javier Cortés

Javier Cortés | LatinContent/GettyImages

El canterano universitario llamó la atención en sus inicios, marcó uno de los goles en la final de vuelta que les hizo ganar al equipo el título del Clausura 2011, al final jugó más de 280 encuentros con el club y fue parte de dos campeonatos.

11. Francisco Palencia

Francisco 'Paco' Palencia | Jam Media/GettyImages

El 'Gatillero' terminó su carrera con el cuadro universitario entre 2007 y 2011, en ese lapso le alcanzó para jugar 181 partidos y marcar 28 goles, de hecho, el fue el autor de dos anotaciones en la final del Clausura 2011, uno en la final de ida y otro en la vuelta. Para tener en su palmarés dos campeonatos de liga con los felinos.