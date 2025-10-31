El Palmeiras le remonta a LDU Quito y jugará la final de la Copa Libertadores 2025 ante el Flamengo

En un partido que quedará para la historia del fútbol sudamericano, el Palmeiras de Abel Ferreira logró una espectacular remontada y goleó 4-0 a LDU Quito, revirtiendo así la desventaja de 3-0 sufrida en el duelo de ida y asegurando su clasificación a la gran final de la Copa Libertadores de América 2025.

La proeza del conjunto brasileño se celebró tanto en el estadio como entre sus aficionados, quienes pudieron presenciar un hecho sin precedentes en instancias de semifinales del torneo continental.

Esta es la primera vez en la historia que un equipo consigue revertir una diferencia de tres goles en las semifinales de la Copa Libertadores, un logro que sin duda quedará grabado en los anales del certamen.

PAL 4-0 LDU (FT) - REMONTADA HISTÓRICA. Palmeiras es el PRIMER equipo en remontar una eliminatoria de semifinales de la Copa Libertadores tras perder el partido de ida por 3+ goles. El club brasileño disputará su séptima final en la máxima competición de clubes de Sudamérica. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 31, 2025

Los protagonistas de la noche fueron Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga, quien se destacó con un doblete, asegurando que el Palmeiras avanzara con autoridad y dejando a LDU Quito sin respuesta ante el vendaval ofensivo de los brasileños.

El rival que enfrentará Palmeiras en la gran final será el Flamengo de Brasil, que consiguió su pase tras vencer por la mínima diferencia al Racing de Avellaneda en la otra llave de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. La definición del torneo se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en la cancha del estadio Monumental, en Lima, Perú, escenario que ya fue sede de una final de la Libertadores en 2019, cuando se estrenó el formato de partido único para definir al campeón.

En aquella ocasión, el Flamengo se consagró campeón y ahora buscará nuevamente quedarse con la corona continental, enfrentando a un Palmeiras que llega con el ánimo por las nubes tras la histórica remontada de esta noche. La expectativa en torno a la final es máxima, y los aficionados de ambos equipos ya sueñan con el desenlace de un torneo que promete emociones intensas y un cierre memorable para la edición 2025 de la Copa Libertadores de América.