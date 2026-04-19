''El partido fue nuestro'', declara Guido Pizarro tras el empate entre Tigres y Necaxa

La noche del sábado 18 de abril del 2026, Tigres UANL visitó la cancha del estadio Victoria, en Aguascalientes, para enfrentarse al Necaxa, en el duelo correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026.

Con gol de último minuto por parte de Ángel Correa, el conjunto universitario rescató el empate a un gol, y continúan sin amarrar su pase a la liguilla por el campeonato mexicano. El resultado fue negativo, tomando en consideración las necesidades del equipo. No obstante, Guido Pizarro tiene una perspectiva diferente de este compromiso.

Necaxa v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Sensaciones encontradas, sabiendo que es el estadio del último partido que jugué, pero también, sinceramente, ya desde otro rol pensando en el equipo, pero sí, una vez que llegué al estadio, las sensaciones son encontradas, de nostalgia, pero muy agradecido y muy contento ya del rol que esté acá.



El funcionamiento fue acorde, creo que prácticamente el partido fue nuestro. Creo que si hubiéramos encontrado el gol antes, habíamos tenido chances de ganar el partido, creo que merecíamos mucho más. Vienen (los jugadores) de semanas de mucha competencia, de doble competencia, de viajes, pero bienvenida sea la instancia que estamos en Conca, y ahora, esta última semana, para poder meternos en la pelea.



Creo que está todo muy parejo, partido a partido, creo que a nosotros nos queda seguir mejorando, seguir haciendo hincapié en el funcionamiento para estar más cerca de sacar los resultados.



Por el trámite del partido, creo que fuimos muy superiores. Pero siempre habrá aspectos a mejorar, la verdad, satisfecho con el funcionamiento, creo que hoy mejoramos el funcionamiento al último partido de turno que tuvimos, y, por ende, a mi manera de entender, estamos más cerca de ganar, y creo que hubiéramos merecido algo más.



Independientemente de local y visita, hoy prácticamente todo el partido fue nuestro, y si había un merecedor de la victoria éramos nosotros. No se pudo conseguir, pero el enfoque está en el funcionamiento y en el juego. A partir de ahí, seguramente nos va a acercar a ganar.



Tanto André como Nahuel, como muchos jugadores que han sido leyenda acá, es agradecerles, es disfrutarlos, el tiempo está acá, y estamos todos enfocados en terminar de buena manera el semestre, y ojalá le podamos regalar una alegría a la gente. Guido Pizarro

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