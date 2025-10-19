El penal no marcado en favor de Rayados que pudo cambiar el rumbo del partido frente a los Pumas

La noche del sábado 18 de octubre de 2025, en la cancha del estadio BBVA, los Rayados del Monterrey recibieron la visita de los Pumas de la UNAM, en el marco de la jornada 13 del torneo Apertura 2025.

Desde los primeros minutos del encuentro, los aficionados locales esperaban un desempeño contundente de su equipo, pero el partido tuvo momentos que hicieron suspirar a la afición, sobre todo una jugada clave que pudo cambiar completamente el rumbo del encuentro, un claro penal en favor de Rayados que el árbitro decidió no marcar.

Penal CLARÍSIMO a favor de @Rayados el defensor Duarte de @PumasMX sujeta y le pone una zancadilla al atacante. Y era tarjeta roja por evitar una opción clara de gol sin tentativa de jugar el balón.



El VAR desafinado 😵‍💫🥴🤦‍♂️ pic.twitter.com/yWXfuahooG — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) October 19, 2025

Esta acción dejó un sabor agridulce, pues de haberse concedido, pudo haber significado una ventaja temprana y un resultado más favorable para la Pandilla.

A pesar de esa oportunidad desaprovechada, los visitantes sorprendieron. Al minuto 43 de la primera mitad, Alan Medina marcó un golazo que puso en ventaja a los Pumas, dejando helados a los seguidores regiomontanos. Sin embargo, la respuesta de los Rayados no se hizo esperar. En el tiempo agregado de la primera mitad, el árbitro sí concedió un penal a favor de los locales, ejecutado con éxito por Sergio Ramos, quien convirtió desde los once pasos y logró rescatar el empate antes del descanso.

Monterrey v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En la segunda mitad, Rayados intentó imponer condiciones, buscando la victoria que pudiera dejar satisfechos a los aficionados. Sin embargo, a pesar de las insistentes llegadas y los intentos por abrir el marcador, la ofensiva albiazul no logró concretar, y los minutos fueron transcurriendo sin modificaciones en el marcador.

Al final, el partido concluyó con un empate a un gol, resultado que, pese a la sensación de oportunidad perdida por el penal no marcado, favoreció en ciertos aspectos a los visitantes, que lograron sumar un punto valioso fuera de casa. Rayados, por su parte, se quedó con la sensación de que, de haberse señalado la jugada inicial, la historia del partido podría haber sido muy distinta, y que el cierre de torneo exigirá mantener la concentración para asegurar los puntos necesarios en esta recta final.