El picante cruce de Cristiano Ronaldo con Demiral por la medalla de la Champions asiática

El Al-Ahli volvió a la liga local tras consagrarse por segunda vez en su historia en la Champions League asiática, donde vencieron en la final al Machida Zelvia de Japón por la mínima en la prórroga el pasado sábado.

En su regreso tuvieron que enfrentarse con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, y el duelo fue realmente picante, con cruces entre los futbolistas y un festejo final del equipo amarillo en la cara de Merih Demiral, uno de los encargados del trash talk en el elenco visitante.

El turco agarró su medalla de campeón asiático y celebró de cara a la gente, y a la postre subió esas imágenes a su cuenta de X con un mensaje contundente: "Por primera vez, hay una medalla de la Champions League en su estadio".

For the first time, there’s a Champions League medal in their stadium😅 pic.twitter.com/YACxvtQoun — Merih Demiral (@Merihdemiral) April 29, 2026

Sin perder demasiado tiempo, el que salió a contestar fue Cristiano Ronaldo cuando recibió el premio al MVP del partido, aunque no en sentido colectivo: "Yo tengo cinco Champions, cinco".

Además, el Bicho se quejó por la violencia dentro del campo en un partido que fue por demás friccionado: "Creo que esto no es bueno para la liga, todos se quejan, todos lo hacen más de lo que deberían hacer, esto es fútbol, esto no es una guerra".

"Voy a tener tiempo para hablar al final de la temporada porque veo muchas muchas cosas malas, muchos jugadores se quejan, lo hacen en publicaciones en Instagram y Facebook, hablan del árbitro, hablan de la liga, hablan del proyecto... Este no es el objetivo de la liga, deberíamos dar ejemplo, no solo aquí sino también para Europa que queremos competir con ellos para ser una de las mejores ligas del mundo. Tenemos que parar, porque esto no es para mí no es fútbol", agregó el portugués, que se prepara para jugar un nuevo Mundial en este verano.

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