El plan del Arsenal ante la preocupante lesión en la rodilla de Martin Odegaard

El exmédico de la selección de Noruega, Lars Engebretsen, cree que el centrocampista del Arsenal, Martin Odegaard, podría necesitar más de dos meses de baja si se confirman sus peores temores sobre su reciente lesión de rodilla.

En un inicio de temporada en la Premier League plagado de lesiones, el capitán del Arsenal se vio obligado a retirarse de la selección noruega tras ser diagnosticado con una lesión en los ligamentos de la rodilla. No se proporcionaron más detalles ni se ha aclarado si existe un plazo formal para su regreso.

Arsenal v West Ham United - Premier League | MB Media/GettyImages

Esta falta de claridad ha generado una gran preocupación entre la afición del Arsenal, que ya se ha visto obligada a prescindir de su capitán durante varios partidos esta temporada debido a un problema en el hombro.

Engebretsen, exmédico de la selección nacional de Noruega y especialista en lesiones de rodilla, confirmó a Dagbladet –uno de los periódicos más importantes de ese país- que, si bien no tenía todos los detalles de los últimos exámenes de Odegaard, no sería de extrañar una ausencia de hasta dos meses.

“De seis a ocho semanas” fue el plazo que ofreció Engebretsen, quien se negó a descartar la posibilidad de una lesión más grave del ligamento cruzado que pondría fin a la temporada de Odegaard.

El Arsenal ha visto a Ødegaard lidiar con varios problemas físicos | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Se contactó al actual médico del equipo, Ola Sand, para pedirle comentarios y admitió que el Arsenal es el único que tiene todos los detalles.

"No puedo decir nada", respondió Sand. "Ahora todo está en manos del Arsenal".

Mikel Arteta batalla con otras lesiones

Una ausencia de dos meses dejaría a Odegaard prácticamente fuera hasta diciembre. Si bien el Arsenal tiene un calendario de octubre relativamente moderado, el mes de noviembre termina con una agotadora racha de siete días de partidos contra el Tottenham Hotspur, el Bayern de Múnich y el Chelsea, todos ellos tras el próximo parón internacional.

El técnico de los Gunners, Mikel Arteta, tampoco podrá contar con el extremo Noni Madueke, quien se recuperará de su lesión a finales de noviembre, cuando se espera que el versátil delantero Kai Havertz también haga su tan esperado regreso a la forma física.

Se espera que la recuperación de Gabriel Jesús -de la misma lesión de ligamentos cruzados que Odegaard espera evitar- se prolongue hasta 2026.