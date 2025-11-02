El polémico penalti que le marcaron a Nashville frente al Inter Miami

El segundo partido de la serie al mejor de 3 en la primera ronda de os playoffs de la Major League Soccer entre el Nashville SC y el Inter Miami comenzó con polémica en los primeros minutos del primer tiempo, fue al minuto 8 cuando el árbitro central marcó penalti a favor de los de Tennessee por una aparente falta del portero de las garzas, Rocco Ríos, en el área al aparentemente derribar con su pierna al delantero inglés Sam Surridge.

En la toma frontal el choque parece no existir, sin embargo, el VAR ni siquiera intervino y dejaron que se mantuviera la decisión del silbante por lo que el goleador europeo se dispuso a rematar el tiro penalti y con ello abrió el marcador 1-0.

En la transmisión de Apple TV los mismos comentaristas del partido señalaron su duda sobre la marcación del penalti, aunque es posible que el VAR haya visto una toma desde la parte de atrás y por esa razón optaron por no llamar al central para que revisara la jugada.

Con el triunfo parcial del Nashville la serie se forzaría a un tercer partido y definitorio en casa del conjunto de Fort Lauderdale. Recordando que el primer juego fue una victoria a favor del equipo dirigido por Javier Mascherano por 3-1 con un doblete de Lionel Messi y uno más de Tadeo Allende.

🇺🇸😳 EL PENAL QUE LE COBRARON EN CONTRA A INTER MIAMI ANTE NASHVILLE.

La llamativa celebración de Surridge

Can't start any better, @NashvilleSC!



Sam Surridge buries the penalty to open the scoring in Game Two.



📺 Apple TV: https://t.co/FYH8mmrG9k // Audi MLS Cup Playoffs

Después de anotar el cobro desde los once pasos, el delantero inglés celebró de una manera que llamó la atención donde aparentemente se burló de los rivales al hacer una seña con su mano derecha, haciendo alusión a 'hablar de más'.

ADVANTAGE DOUBLED. ⚡️



Josh Bauer slides it home for @NashvilleSC just before the break! // Audi MLS Cup Playoffs

En los minutos finales del primer tiempo el cuadro local aumentó la ventaja a 2-0 con una anotación de Josh Bauer al minuto 45 originada desde el saque de esquina.