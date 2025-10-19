El posible camino del Inter Miami a la final de la MLS Cup 2025

El Inter Miami CF ha clasificado a los playoffs de la Major League Soccer 2025 tras una sólida temporada regular, donde acumuló 65 puntos, que lo posicionaron en el tercer lugar de la Conferencia Este con un registro de 19 victorias, ocho empates y siete derrotas.

Los playoffs comienzan el 22 de octubre con los Wild Card y se extienden hasta la final de la MLS Cup el 6 de diciembre.

A continuación, recordamos el formato y mencionamos a los posibles rivales por ronda, basado en el hipotético caso de que Inter Miami llegue a la final.

All for the Cup. 🏆



Bring on the Audi MLS Cup Playoffs. 🍿 pic.twitter.com/ocLzeWmOPB — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

El formato de los playoffs 2025

Clasificación: Los 9 mejores equipos de cada conferencia (Este y Oeste) avanzan.

Wild Card (22 de octubre): Partido único entre los lugares 8 y 9 de cada conferencia (el ganador avanza como octavo lugar).

Ronda 1 (24 de octubre - 9 de noviembre): Series a mejor de 3 juegos entre las posiciones 1-7 (más el ganador del Wild Card). Los enfrentamientos iniciales son: 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6, 4 vs. 5.

Semifinales y Finales de Conferencia: Partidos únicos de eliminación directa.

MLS Cup: Partido único entre los campeones de cada conferencia.

Los posibles rivales por ronda del Inter Miami

Ronda 1 (Mejor de 3)

All set. The Audi 2025 MLS Cup Playoffs are here. 💫



🎟️ Secure your tickets here: https://t.co/mOHHT9JZq3 pic.twitter.com/3jeHf2vtpx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

Inter Miami (3) vs. Nashville SC (6)

Semifinal y final de Conferencia Este (Partido único)

Philadelphia Union (1) / Ganador del Wild Card (Chicago Fire u Orlando City)

FC Cincinnati (2) / Columbus Crew (7)

Charlotte FC (4) / New York City FC (5)

MLS Cup (Final)

Posibles contendientes basados en los clasificados de la Conferencia Oeste.

(1) San Diego FC / Ganador del comodín

(2) Vancouver Whitecaps / (7) FC Dallas

(3) LAFC vs. (6) Austin FC

(4) Minnesota United / (5) Seattle Sounders

Partido de comodín de la Conferencia Oeste: (8) Portland Timbers / (9) Real Salt Lake