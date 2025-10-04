El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el Inter Miami vs New England

El partido entre Inter Miami CF y New England Revolution de la Jornada 38 está programado para este sábado 4 de octubre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a las 19:30 horas de Estados Unidos, 17:30 horas de la Ciudad de México, 01:30 horas de España.

Es un duelo clave para Miami en su lucha por el primer puesto de la Conferencia Este, mientras que New England Revolution ya está eliminado de playoffs y busca cerrar de la mejor manera su participación en la campaña.

El conjunto de las garzas viene de una derrota dolorosa 3-5 ante Chicago Fire a mitad de semana, pero antes de eso tenían una racha invicta de cuatro partidos. Han ganado sus últimos tres encuentros directos contra New England (incluyendo un 6-2 en octubre 2024 y un 2-1 en julio 2025). Por lo que, jugando en casa, son favoritos claros.

Mientras tanto, el cuadro de Boston han ganado solo uno de sus últimos 10 partidos en la MLS y están en el puesto 11 del Este con 15 derrotas en 32 juegos. Su victoria reciente 2-0 sobre Atlanta United fue un bálsamo de confianza.

La predicción de la IA de Grok

Inter Miami debería volver al triunfo según la IA | Carmen Mandato/GettyImages

Basado en el talento ofensivo de Miami (sobre todo el de Messi y Suárez) y su necesidad de puntos para la conferencia, así como el mal momento de New England, la IA predice una victoria cómoda para Inter Miami por 3-1.

Espera goles de Messi (quizá un doblete) y que New England anote uno de contragolpe, pero la localía y la calidad del cuadro local inclinan la balanza.

Cabe mencionar que, si el clima (posibles tormentas) afecta, podría ser más cerrado, pero la IA apuesta por un show de estrellas en los 90 minutos.