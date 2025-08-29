El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el América vs Pachuca en la jornada 7 del Apertura 2025

América y Pachuca protagonizarán uno de los duelos más interesantes de toda la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ambas escuadras tienen una rivalidad deportiva que ha crecido en los últimos años y son dos de los máximos candidatos al título del futbol mexicano.

Las Águilas marchan en la primera posición de la tabla general con 14 unidades en seis encuentros, mientras que los Tuzos están en el cuarto sitio con 13 unidades en el mismo número de jornadas.

Pachuca v America - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En sus últimos diez enfrentamientos en la Liga MX, la situación ha estado muy pareja entre estas dos escuadras. América registra cuatro victorias por tres del Pachuca, y tres empates.

A continuación te contamos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este duelo.

Pronóstico de la IA para el América vs Pachuca | Jornada 7 del Apertura 2025

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, el Club América saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos ante el cuadro hidalguense. El conjunto dirigido por André Jardine tiene una probabilidad de triunfo del 50%, según esta estimación.

¡Con actitud y objetivos claros! 🦅🔥 pic.twitter.com/nPPcmdEmAV — Club América (@ClubAmerica) August 26, 2025

Por su parte, el Pachuca de Jaime Lozano apenas tiene una probabilidad de vencer al América en condición de visitante del 23%.

Finalmente, la probabilidad de empate entre ambas escuadras es del 27%.

El partido entre el América y el Pachuca se llevará a cabo este sábado 30 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:05 horas (México) y 23:05 (ET).

¿Águilas o Tuzos? ¿Cuál de estos dos equipos saldrá victorioso este fin de semana?

