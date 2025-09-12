El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Charlotte vs Inter Miami en la MLS 2025

El Charlotte FC será el anfitrión frente a Inter Miami en la Jornada 33 de la temporada 2025 de la Major League Soccer.

Este sábado 13 de septiembre se llevará a cabo el enfrentamiento a las 17:30 horas de la Ciudad de México, 19:30 horas de Estados Unidos y 01:30 horas de España desde el Bank of America Stadium.

Charlotte está en un momento excepcional, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y una defensa sólida, habiendo mantenido la portería a cero en cuatro de esos partidos.

Además, ocupan la tercera posición en la Conferencia Este con 50 puntos, mostrando consistencia tanto en casa como en ataque, con una media de 1.5 goles por partido y solo 0.5 goles encajados por partido en sus últimos seis encuentros.

Su fortaleza defensiva y su capacidad para aprovechar oportunidades en ataque los hacen un rival difícil, especialmente jugando como locales.

Por su parte, Inter Miami llega tras una dura derrota por 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, lo que podría afectar su moral.

A pesar de esto, cuentan con Lionel Messi, quien sigue siendo una amenaza constante, aunque no ha marcado en los últimos partidos de liga.

En la MLS, ocupan la sexta posición con 46 puntos, pero su rendimiento reciente ha sido irregular, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

La predicción de la IA Grok

La IA considera que el Charlotte FC puede vencer al Inter Miami | Andrew Katsampes/ISI Photos/GettyImages

De acuerdo con las IA, el excelente momento de forma de Charlotte FC, su solidez defensiva y su ventaja como local, combinado con las dificultades recientes de Inter Miami (derrota en la Leagues Cup), cree que Charlotte FC tiene una ligera ventaja. Sin embargo, la presencia de Messi siempre puede cambiar el rumbo del partido, por lo que no se puede descartar a Inter Miami.

Resultado esperado: Charlotte FC 2-1 Inter Miami.

Más noticias sobre la MLS