El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Cruz Azul vs Juárez por la jornada 9 del Apertura 2025

Cruz Azul recibirá a FC Juárez este viernes 19 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La Máquina Celeste llega a este compromiso ubicado en la segunda posición de la tabla general con 20 unidades, mientras que los Bravos se encuentran en el noveno puesto, con 12 puntos.

La escuadra dirigida por Nicolás Larcamón es la única que sigue invicta en el torneo: suma seis victorias y dos empates.

El cuadro fronterizo, por su parte, se encuentra en zona de playoff y, a pesar de ser una de las escuadras más modestas, ha sacado buenos resultados este certamen contra equipos poderosos como América y Chivas de Guadalajara.

Pachuca v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En sus diez enfrentamientos más recientes, Cruz Azul tiene una superioridad marcada sobre FC Juárez. En este periplo, la Máquina suma seis victorias por dos empates y dos derrotas.

En su duelo más reciente, en el Clausura 2025, los Bravos vencieron al equipo de la Noria por la mínima diferencia gracias a un gol de José Luis Rodríguez.

A continuación te contamos cuál es el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este enfrentamiento.

Pronóstico de la IA para el Cruz Azul vs FC Juárez

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial del portal Predicd, Cruz Azul saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos. La Máquina Celeste tiene una probabilidad de triunfo del 59%, mientras que los Bravos apenas tienen una probabilidad de ganar del 17%.

6️⃣ victorias consecutivas e invictos en la @LigaBBVAMX.



A seguir trabajando. A seguir mejorando. pic.twitter.com/Bfp8OVljoY — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 15, 2025

Finalmente, la probabilidad de empate entre ambas escuadras es del 24%.

El partido entre Cruz Azul y FC Juárez está programado para jugarse el 19 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario.

