El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Pachuca vs Cruz Azul en la jornada 8 del Apertura 2025

El Pachuca recibirá al Cruz Azul en partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los Tuzos se encuentran en la sexta posición de la tabla general, mientras que la Máquina Celeste llegará a este compromiso como tercer lugar de la clasificación.

La rivalidad entre ambas escuadras data de la década de los treinta y en algún momento se le conoció como el clásico hidalguense.

Los últimos diez enfrentamientos entre ambas escuadras han tenido resultados bastante balanceados. En este periplo, Cruz Azul suma cuatro victorias por cuatro de los Tuzos y dos empates.

A continuación te compartimos cuál es el pronóstico de la Inteligencia Artificial para el duelo entre estas dos escuadras.

Pronóstico de la IA para el Pachuca vs Cruz Azul

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, Pachuca saldrá ligeramente favorito para llevarse los tres puntos ante la Máquina Celeste. Los Tuzos tienen una probabilidad del 37% de conseguir la victoria.

Por su parte, la Máquina Celeste tiene una probabilidad de triunfo del 35%. Finalmente, la probabilidad de empate entre ambas escuadras es del 28%.

Pachuca v Cruz Azul - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Pachuca lleva cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria. Los Tuzos cayeron ante Xolos de Tijuana en la jornada 5, empataron ante LA Galaxy en los cuartos de final, empataron ante León en la jornada 6 y cayeron ante el América en la jornada 7.

Por su parte, la Máquina lleva seis partidos sin perder. En este período suma cuatro victorias en la Liga MX y dos victorias por penales en la Leagues Cup.

La última vez que el equipo dirigido por Nicolás Larcamón perdió fue el 31 de julio, cuando el Seattle Sounders los goleó por marcador de 0-7 en la primera fecha de la Leagues Cup 2025.

Más noticias sobre la Liga MX