El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre el Arsenal y el Chelsea

La Premier League está de regreso y la jornada 28 se cerrará con un clásico extraordinario del fútbol inglés: el Arsenal recibiendo al Chelsea en el Emirates Stadium el domingo.

El equipo de Arteta es el líder de la clasificación, mientras que los Blues están batallando con el Manchester United por la última plaza para la UEFA Champions League.

¿Cómo llega el Arsenal?

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Los Gunners vienen de sufrir unos sustos con empates ante el Brentford y Wolves, pero lograron encausar el barco venciendo al Totttenham con autoridad en la jornada pasada. Le llevan cinco puntos al Manchester City y se ilusionan con ganar la Premier League por primera vez en más de 20 años.

¿Cómo llega el Chelsea?

Chelsea v Burnley - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

El equipo de Liam Rosenior está quinto con 45 puntos, a tres unidades del Manchester United en la lucha por ingresar a la UEFA Champions League 2026/27, y buscará un triunfo valioso que les permita competir en lo inmediato. En la UCL están esperando su rival de octavos de final (podrían jugar con Newcastle o PSG) tras una buena presentación en la etapa de liguilla.

Pronóstico de la IA para el Arsenal vs Chelsea

Los modelos predictivos y la Inteligencia Artificial se inclinan por el dueño de casa en una tarde espectacular de Premier League.

Arsenal : los algoritmos le otorgan una ventaja considerable por su condición de local, con una probabilidad de victoria entre el 60% y 65%.

: los algoritmos le otorgan una ventaja considerable por su condición de local, con una Empate: es una opción menos viable con un procentaje oscilante entre el 20% y 25%.

es una opción Chelsea: el equipo de Liam Rosenior no es el favorito para la IA, con un 15% a 20% de posibilidades de hacerse del triunfo.

Recomendación de Apuesta (IA): el Arsenal ha ganado 16 de sus últimos 18 partidos en el Emirates Stadium, mientras que el promedio de goles en sus últimos choques es de 2.5 por partido, y el mercado de "Ambos equipos anotan" tiene una probabilidad alta, cercana al 60%.

IA utilizada para los pronósticos: Google Gemini