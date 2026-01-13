El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido FC Juárez vs Chivas

FC Juárez y Chivas de Guadalajara se medirán en la segunda jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que promete intensidad desde el arranque. Ambos equipos comenzaron el certamen con el pie derecho: los Bravos vencieron 2-1 a Mazatlán en condición de visitante, mientras que el Rebaño Sagrado se impuso con autoridad 2-0 sobre Pachuca.

Sobre el papel, el conjunto dirigido por Gabriel Milito parte como favorito para quedarse con los tres puntos; no obstante, los fronterizos suelen hacerse fuertes en casa y representan un reto incómodo para cualquier rival.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En sus diez enfrentamientos más recientes, el Guadalajara ha inclinado la balanza a su favor ante los Bravos. En ese lapso, el conjunto rojiblanco registra cuatro victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. Sin embargo, en su visita más reciente al Estadio Olímpico Benito Juárez, correspondiente al Clausura 2025, Chivas no logró imponerse y tuvo que conformarse con un empate 1-1.

En el enfrentamiento más reciente entre ambos, correspondiente al Apertura 2025, FC Juárez sorprendió al Guadalajara al imponerse 2-1 en el Estadio Akron, gracias a las anotaciones de Óscar Estupiñán y Jairo Torres.

Chivas, claro favorito para llevarse la victoria en Juárez

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial del portal Predicd, Chivas de Guadalajara parte como claro favorito para quedarse con los tres puntos en su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua. El conjunto dirigido por Milito cuenta con una probabilidad de triunfo del 49%, mientras que los Bravos apenas alcanzan un 25%. Por su parte, la opción del empate se sitúa en un 26%, lo que refleja una ventaja para el Rebaño Sagrado.

El duelo está programado para jugarse este martes 13 de enero en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:10 horas (México) y 22:10 (ET).

¿Chivas podrá continuar con su camino ascendente en la Liga MX? ¿O los Bravos serán capaces de domarlos?