El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tigres vs Cruz Azul

Tigres UANL enfrentará a Cruz Azul este sábado 4 de octubre, en un duelo correspondiente a la jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Este encuentro promete ser uno de los más emocionantes de la fecha, ya que ambos equipos, candidatos al título, buscan un cierre sólido para asegurar su clasificación directa a la liguilla y cerrar sus partidos como locales.



Preparando el encuentro 🆚 Tigres. pic.twitter.com/XnpSCJvbBf — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 1, 2025

Cruz Azul, conocido como La Máquina Celeste, ocupa el cuarto lugar de la tabla general con 24 puntos tras 11 jornadas. El equipo de Nicolás Larcamón llega a este encuentro tras una sorpresiva derrota ante Xolos de Tijuana el pasado fin de semana.



Por su parte, los felinos están en el quinto lugar de la clasificación general con 22 puntos en 11 jornadas.

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-CRUZ AZUL-TIGRES | CARL DE SOUZA/GettyImages

En sus diez enfrentamientos más recientes, los felinos registran una ligera ventaja sobre los cementeros. En este periplo, Tigres suma cuatro victorias por tres de Cruz Azul y tres empates.

Tigres saldrá como favorito para llevarse la victoria

Según el pronóstico de la inteligencia artificial del portal Predicd, Tigres UANL parte como favorito para ganar los tres puntos frente a Cruz Azul este fin de semana, aunque por un margen ajustado. Los felinos tienen un 39% de probabilidad de victoria, mientras que los cementeros cuentan con un 33% de posibilidades de triunfo.



Por último, la probabilidad de un empate entre ambos equipos es del 28%.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 4 de octubre en el Estadio Universitario (Volcán) a las 19:00 horas (México) y 21:00 horas (ET).