El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Xolos de Tijuana vs Monterrey

Los Xolos de Tijuana se medirán ante Monterrey en la jornada 12 del Apertura 2025, en un enfrentamiento que se perfila como uno de los más atractivos de la fecha. Ambos equipos, actualmente en zona de liguilla directa, buscarán consolidar su posición en la tabla general.

Xolos ha sido una de las grandes revelaciones del torneo. Bajo el mando de Sebastián Abreu, el equipo fronterizo se ubica en el sexto lugar con 19 puntos en 11 jornadas. Los tijuanenses llegan motivados tras arrebatarle el invicto a Cruz Azul el fin de semana pasado.



TOPSHOT-FBL-MEX-MONTERREY-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Rayados se posiciona en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos tras 11 jornadas. El equipo dirigido por Domenec Torrent acumula ocho victorias, un empate y dos derrotas en lo que va de la temporada.

El equipo regiomontano mantiene una ventaja sobre Xolos en sus últimos diez enfrentamientos. Durante este periodo, Rayados de Monterrey ha logrado cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas frente a Tijuana.

No hay un favorito definido para el duelo entre Xolos y Rayados

Según la inteligencia artificial de Predicd, se anticipa un encuentro muy disputado en el Estadio Mictlán. Xolos de Tijuana y Monterrey cuentan con un 36% de probabilidad de victoria cada uno, mientras que la posibilidad de empate entre ambos equipos es del 28%.

En sus dos enfrentamientos más recientes en Tijuana, Monterrey no ha logrado derrotar a Xolos. En el Clausura 2024, el encuentro terminó empatado 1-1, mientras que en el Apertura 2024, el marcador final fue 2-2.

En el Clausura 2025, en el Gigante de Acero, su partido más reciente, Xolos ganó 1-2.

Xolos recibirá a Rayados este domingo 5 de octubre en el Estadio Mictlán a las 21:05 horas (México) y las 23:05 (ET).