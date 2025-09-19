El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Pumas vs Tigres en la jornada 9 del Apertura 2025
Pumas y Tigres UANL protagonizarán uno de los duelos más interesantes de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto de Nuevo León busca seguir escalando posiciones y volverse a ubicar dentro de los primeros cuatro de la tabla, mientras que Universidad Nacional busca conseguir su tercera victoria consecutiva.
En sus diez enfrentamientos más recientes, Tigres registra una superioridad marcada sobre los auriazules. En este periplo, el conjunto de la UANL suma cinco victorias por cuatro empates y apenas una derrota.
La única victoria del cuadro de la UNAM en este período se registró en el ya lejano Apertura 2024, cuando Pumas se impuso por marcador de 2-1 ante Tigres en el Estadio Olímpico Universitario.
A continuación te contamos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para el duelo de este fin de semana entre ambas escuadras felinas.
Pronóstico de la IA para el Pumas vs Tigres
De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, se espera un duelo muy parejo, aunque Pumas saldrá ligeramente favorito para llevarse los tres puntos en Ciudad Unviersitaria.
Según este ejercicio, el cuadro de la UNAM tiene una probabilidad de triunfo del 37%, mientras que Tigres tendría una probabilidad de ganar del 35%.
Finalmente, la probabilidad de empate es del 28%.
Tigres tiene una racha muy positiva a su favor: suma cinco partidos consecutivos sin perder ante Pumas, con tres victorias y dos empates.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.