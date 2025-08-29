El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Santos Laguna vs Tigres en la jornada 7 del Apertura 2025

Santos y Tigres comparten una intensa rivalidad regional que se ha recrudecido en los últimos 20 años. Sin embargo, actualmente ambas escuadras viven realidades contrastantes: los Guerreros se ubican en los últimos lugares de la tabla, mientras que los de la UANL son uno de los máximos contendientes a ganar el título de la Liga MX. Ambas escuadras se verán las caras en la jornada 7 del Apertura 2025 este fin de semana.

Santos Laguna ha tenido un mejor arranque del esperado y marcha actualmente en el lugar 11 de la tabla general con seis puntos en seis jornadas. Los Guerreros suman dos torneos consecutivos quedando en el último lugar de la clasificación.

Tigres UANL v Santos Laguna - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por su parte, los felinos se encuentran en quinto lugar de la tabla, con 10 puntos en cinco encuentros. La escuadra dirigida por Guido Pizarro suman tres victorias, un empate y una derrota esta temporada.

En sus diez encuentros más recientes, Tigres UANL tiene una clara superioridad sobre los Guerreros. En este periplo, los felinos suman siete victorias, dos empates y apenas una derrota (Apertura 2021).

A continuación te contamos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este enfrentamiento.

El pronóstico de la IA para el Santos vs Tigres | Jornada 7 del Apertura 2025

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial, Tigres saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos. El cuadro de la UANL tiene una probabilidad de triunfo del 54%.

Santos Laguna, por su parte, tiene una probabilidad de ganar del 21%. Finalmente, la probabilidad de empate es del 25%.

El partido se disputará este sábado 30 de agosto en el Estadio Corona a las 19:00 horas (México) 21:00 horas (ET).

