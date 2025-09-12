El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Tigres vs León en la jornada 8 del Apertura 2025

Tigres UANL recibirá al León en uno de los partidos más interesantes de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los felinos marchan en la cuarta posición de la tabla general, mientras que los Esmeraldas llegan a este compromiso en el noveno lugar de la clasificación.

El equipo dirigido por Guido Pizarro tuvo un buen arranque de temporada, aunque en las últimas semanas su momentum ha bajado tras perder ante el Club América, empatar ante Mazatlán y vencer por la mínima diferencia a Santos Laguna, sigue siendo uno de los grandes contendientes al título.

La Fiera, por su parte, ha sumado solamente diez puntos en las primeras siete jornadas del campeonato, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas.

En sus diez enfrentamientos más recientes, la balanza está completamente equilibrada entre estas dos escuadras. Tigres y León suman cuatro victorias cada uno y dos empates.

A continuación te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este duelo.

Pronóstico de la IA para el Tigres UANL vs León

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, Tigres saldrá como favorito para llevarse la victoria ante León. El conjunto de la UANL tiene una probabilidad de triunfo del 61%.

Por su parte, el cuadro dirigido por Eduardo Berizzo cuenta con una probabilidad de triunfo de apenas el 17%.

Ángel Correa jugando con Tigres ante Santos | Manuel Guadarrama/GettyImages

Finalmente, la probabilidad de empate entre ambas escuadras es del 22%.

El duelo entre Tigres y León se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en el Estadio Universitario.

