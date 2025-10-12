El próximo partido del Inter Miami tras el triunfo 4-0 ante Atlanta United

El Inter Miami CF se enfrentó al Atlanta United en el penúltimo partido de la temporada regular 2025 de la Major League Soccer donde el cuadro de las garzas consiguieron una gran victoria con todo y goleada en casa por 4-0 con anotaciones de Lionel Messi (2), Jordi Alba y Luis Suárez.

Con este resultado, el capitán y goleador argentino es líder de la Bota de Oro con 26 goles y líder asistente con 18 asistencias junto a Anders Dreyer del San Diego FC. Además, por si fuera poco es el favorito para volver a ganar el premio al MVP de la MLS 2025.

La Bota de Oro se definirá en la última fecha dado que Denis Bouauga de Los Angeles Football Club tiene 24 goles y Sam Surridge del Nashville SC 23 tantos.

El conjunto de Fort Lauderdale se medirá frente al Nashville SC en el Decision Day, el último partido de la temporada regular que definirá los enfrentamientos de playoffs camino a la final de la MLS Cup.

De momento, el cuadro rosado se aseguró la tercera plaza de la Conferencia Este, pero todavía aspira a poder subir al subliderato en la última fecha, pero para eso tendrá que empatar o vencer al Nashville SC y esperar a que FC Cincinnati pierda ante Montréal.

Mientras tanto, te dejamos con la información del siguiente y último compromiso del conjunto dirigido por Javier Mascherano a la espera de conocer a su rival en los playoffs.

Nashville vs Inter Miami | CHANDAN KHANNA/GettyImages

¿Cuándo?: sábado 18 de octubre

Lugar: Nashville, Tennessee

Estadio: Geodis Park