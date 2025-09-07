El PSG estalla con la Federación Francesa tras la lesión de Dembélé

La lesión de Ousmane Dembélé durante el encuentro entre Francia y Ucrania ha reabierto un viejo frente entre el Paris Saint-Germain y la Federación Francesa de Fútbol (FFF). El atacante, pieza clave en el esquema de Luis Enrique, sufrió una rotura muscular en el muslo izquierdo apenas 40 minutos después de ingresar en el segundo tiempo. Una situación que, a ojos del club parisino, era completamente evitable.

El PSG había advertido con antelación. El 4 de septiembre envió una carta oficial a la FFF en la que expresaba su preocupación por el estado físico del delantero. El mensaje, contundente, hablaba de “profunda preocupación y descontento” respecto al cuidado de los internacionales convocados. Sin embargo, el aviso no tuvo efecto en la planificación de Didier Deschamps, que decidió dar minutos a Dembélé pese a que arrastraba molestias desde el último partido de Ligue 1 ante el Toulouse, disputado el 30 de agosto.

El desenlace fue el peor posible: el ex del Barcelona estará seis semanas de baja, comprometiendo la planificación del PSG en un tramo clave de la temporada. Desde el club consideran los hechos “graves y evitables” y reclaman la implementación inmediata de un protocolo médico formalizado entre ambas instituciones, con comunicación fluida, sistemática y documentada sobre el estado de los futbolistas.

Dembélé | Mateusz Slodkowski/GettyImages

No es un caso aislado. En París recuerdan otros episodios recientes, como la lesión de Dembélé tras la final de la Champions, que le impidió disputar el inicio del Mundial de Clubes, o las molestias musculares de Bradley Barcola en la Nations League. Para el PSG, la acumulación de riesgos innecesarios demuestra una falta de coordinación preocupante.

Las relaciones entre el club parisino y la FFF atraviesan uno de sus momentos más delicados. Aunque el PSG insiste en mantener su compromiso con la selección, exige garantías para preservar la salud de sus futbolistas. Mientras tanto, Luis Enrique y su staff deberán rearmar al equipo sin una de sus piezas más desequilibrantes, en plena batalla por consolidar la supremacía europea.